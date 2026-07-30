A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt kétszer is elhalasztották a 44. Lidl Balaton-átúszást. A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton minden körülmény ideális lesz a tó átszeléséhez.

Mégis megrendezik a 44. Lidl Balaton-átúszást Fotó: andras_csontos / Shutterstock

Mégis megrendezik a 44. Lidl Balaton-átúszást

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – úgy döntöttünk, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. augusztus 1-jén, SZOMBATON tartjuk meg!

– írták a szervezők.

A meteorológiai előrejelzés szerint szombat reggel mérsékelt (10–25 km/h) keleties szél várható, amely délelőtt tovább gyengül, a Balaton vize kisimul. Délután időnként megélénkülhet a déli szél (20–25 km/h). Túlnyomóan napos, száraz, nagyon meleg idő várható. A féltáv résztvevői Balatonboglárról rajtolnak, az úszókat reggel 8 és déli 12 óra között folyamatosan engedik a vízbe. A várható hőség miatt különösen fontos a megfelelő védekezés: ajánlott sapkát és fényvédőt használni, valamint már az eseményt megelőző napokban fokozottan ügyelni a folyadékbevitelre.

Az úszók biztonságáról idén is hajókból és motorcsónakokból kialakított úszófolyosó gondoskodik. A résztvevők szükség esetén ezeknél megállhatnak, megkapaszkodhatnak és pihenhetnek a táv teljesítése közben.