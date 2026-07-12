Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Óriási várakozás előzte meg az ír MMA-sztár visszatérését a UFC 329 gálán, ám a rajongók rémálma vált valóra. Conor McGregor mindössze 69 másodpercet töltött a ketrecben Max Holloway ellen, mielőtt súlyosnak tűnő térdsérülése miatt véget ért a mérkőzés.

Májusban érkezett a nagy bejelentés, miszerint a küzdősportok világában hatalmas úttörőnek tartott Conor McGregor öt évnyi várakozás után visszatér az oktagonba. A UFC 329 gála főmérkőzése volt a Max Holloway elleni visszavágója, ám az ütközet nem tartott sokáig, az ír bunyós alig több mint egy perc után kénytelen volt feladni a meccset.

LAS VEGAS, NEVADA - JULY 11: Conor McGregor of Ireland reacts after sustaining a leg injury and losing in the first round of his fight with Max Holloway of the United States in their welterweight bout during UFC 329 at T-Mobile Arena on July 11, 2026 in Las Vegas, Nevada. Ian Maule/Getty Images/AFP (Photo by Ian Maule / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Conor McGregor nem így képzelte a nagy visszatérést
Fotó: IAN MAULE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Conor McGregor visszatérése drámai véget ért

McGregor agresszíven kezdett, már a nyitó pillanatokban repülőrúgással próbálta meglepni ellenfelét. A földet érés azonban végzetesnek bizonyult: rosszul érkezett a jobb lábára, térde kificamodott, és azonnal látszott, hogy komoly baj történt. Bár megpróbálta folytatni a küzdelmet, többször is elvesztette az egyensúlyát, ezért a mérkőzésvezető leállította az összecsapást.

A felvételek alapján a sérülés kísértetiesen emlékeztetett arra a 2021-es esetre, amikor a 37 éves sztár eltörte a lábát a Dustin Poirier elleni ütközet során. A győztes Max Holloway egyébként sportszerűen viselkedett, amikor látta, hogy riválisa nem tud rendesen terhelni a lábára, nem erőltette a támadást. 

A győzelmet technikai kiütéssel könyvelték el, McGregor számára pedig ez már a harmadik egymást követő vereség volt, 

miközben hat éve nem tudott meccset nyerni a UFC-ben.

A történtek után ismét kérdésessé vált, hogy láthatják-e még a szurkolók Conor McGregort a ketrecben. A visszatérésére öt évet kellett várni, ám ezúttal alig több mint egy perc alatt véget ért a mérkőzése, súlyosnak tűnő sérülése miatt könnyen lehet, hogy UFC-karrierje is végleg lezárult.

  • Kapcsolódó cikkek
Növényi Norbert: Minden nap egy ütésre vagy a haláltól – interjú
Csődbe mehetett a milliárdos Floyd Mayweather?
Szívükhöz kaptak a UFC rajongói, döbbenet, hogy ki bunyózhat a Fehér Házban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!