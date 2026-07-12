Májusban érkezett a nagy bejelentés, miszerint a küzdősportok világában hatalmas úttörőnek tartott Conor McGregor öt évnyi várakozás után visszatér az oktagonba. A UFC 329 gála főmérkőzése volt a Max Holloway elleni visszavágója, ám az ütközet nem tartott sokáig, az ír bunyós alig több mint egy perc után kénytelen volt feladni a meccset.

Conor McGregor nem így képzelte a nagy visszatérést

Fotó: IAN MAULE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Conor McGregor visszatérése drámai véget ért

McGregor agresszíven kezdett, már a nyitó pillanatokban repülőrúgással próbálta meglepni ellenfelét. A földet érés azonban végzetesnek bizonyult: rosszul érkezett a jobb lábára, térde kificamodott, és azonnal látszott, hogy komoly baj történt. Bár megpróbálta folytatni a küzdelmet, többször is elvesztette az egyensúlyát, ezért a mérkőzésvezető leállította az összecsapást.

WTF just happened with Conor McGregor at UFC 329?



Fight Over in Round 1 pic.twitter.com/SdkAwpXga5 — SupahAndre⚡️ (@SupahAndre) July 12, 2026

A felvételek alapján a sérülés kísértetiesen emlékeztetett arra a 2021-es esetre, amikor a 37 éves sztár eltörte a lábát a Dustin Poirier elleni ütközet során. A győztes Max Holloway egyébként sportszerűen viselkedett, amikor látta, hogy riválisa nem tud rendesen terhelni a lábára, nem erőltette a támadást.

A győzelmet technikai kiütéssel könyvelték el, McGregor számára pedig ez már a harmadik egymást követő vereség volt,

miközben hat éve nem tudott meccset nyerni a UFC-ben.

A történtek után ismét kérdésessé vált, hogy láthatják-e még a szurkolók Conor McGregort a ketrecben. A visszatérésére öt évet kellett várni, ám ezúttal alig több mint egy perc alatt véget ért a mérkőzése, súlyosnak tűnő sérülése miatt könnyen lehet, hogy UFC-karrierje is végleg lezárult.