Nem mindennapi, és egyáltalán nem is könnyed témát választott Dancz Boglárka a budaörsi Eb-re: az egyéni gyakorlatában a csernobili atomkatasztrófát dolgozta fel. A magyar versenyző a senior competitive, vagyis felnőtt profi kategóriában ezzel a produkcióval ezüstérmet nyert, majd még ugyanazon a napon párosban Európa-bajnok lett.
„Egy egészen komoly témával, a csernobili atomkatasztrófával indultam, és úgy gondolom, sikerült is kitűnnöm valamennyire. Nagyon beleástam magam, sokat utánaolvastam. Van róla egy sorozat is, azt is tanulmányoztam” – mondta Dancz Boglárka.
A kreativitás az igazi fegyver az Európa-bajnok sportolónő számára
A témaválasztás a légtornában korántsem puszta díszletkérdés. A fizikai és technikai felkészültség alapkövetelmény, de a dobogóhoz az is kell, hogy a versenyző előadóként is megmutassa magát, és saját világot teremtsen a magasban.
„Nekem a művészeti rész a legfontosabb, amikor meg tudod magad mutatni úgy, hogy ne legyél ugyanolyan, mint az összes többi versenyző. Ki kell tűnni a tömegből. Mindenképpen az a döntő, milyen az előadásod, mennyire tudsz kreatív lenni. Minél kreatívabb vagy, annál sikeresebb” – fogalmazott a magyar sportoló.
A sötét tónusú, drámai csernobili gyakorlat végül a dobogó második fokára repítette.
„Ez egy egyértelműen megnyert ezüst. Nem is számítottam dobogóra ebben a kategóriában, hiszen nagyon erős mezőny gyűlt össze. Úgy jöttem ide, hogy magamnak szeretnék megfelelni, egy elfogadható gyakorlatot szeretnék bemutatni, és nagyon megdöbbentem, hogy sikerült felküzdenem magam a dobogóra.”
Dancz Boglárka szerint a sportág fejlődését jól mutatja, hogy mostanra a felnőtt mezőny is egyre látványosabb és erősebb lett.
Felszabadultság és dráma a színpadon
Az egyéni ezüst után nem volt sok ideje hátradőlni, hiszen várt rá a páros verseny is. Két fellépés között azonban nem a bénító feszültség, hanem egy egészen más érzés dolgozik benne.
„Én ilyenkor, a kettő között teljesen megkönnyebbülök és felszabadulok, úgy érzem, hogy az első gyakorlat után a következővel már semmi probléma nem lesz. Amikor másodjára állok színpadra, már nem annyira izgulok, mint amikor először megyek ki” – árulta el a versenyző, akinek a higgadtságában az is közrejátszik, hogy egészen kicsi kora óta versenyez. „Próbálom úgy felfogni, hogy nem az életem függ tőle. Nem lesz semmi baj, ha nem úgy sikerül. Ez sokat segít.”
A megkönnyebbülés végül aranyat ért: Dancz Boglárka Márton Hanga Leával a felnőtt vegyes páros karika kategóriában lett Európa-bajnok.
A téma itt is húsbavágó volt. A Rekviem egy álomért című film világa adta az ihletet, a cél pedig az volt, hogy bemutassák a kábítószer-fogyasztás sötét és pusztító oldalát.
A prevenciós vonal egyáltalán nem új Dancz Boglárka életében. Korábban az egyesületükkel és a rendőrséggel közösen járták az országot, ahol táncos-légtornás előadásokkal hívták fel a fiatalok figyelmét a családon belüli erőszak, az iskolai bántalmazás, az ittas vezetés és a drogfogyasztás veszélyeire, kifejezetten pozitív tanári és diákvisszajelzések mellett.
Másokat vinne el az olimpiáig
A légtorna egyelőre nem olimpiai sportág, de a jövőkép szempontjából állandó beszédtéma. Dancz Boglárka reálisan látja a helyzetet: mire a sportág bekerül az ötkarikás játékok programjába, ő versenyzőként már jó eséllyel nem lesz aktív.
„Nagyon nagy álmom lenne viszont, hogy valakit az olimpiára készíthessek fel” – mondta a jövőről.
Edzőként már most is komoly munkát végez, több fiatal gyakorlatának összeállításában is részt vett. Bevallása szerint a tanítványaiért a színpad szélén állva sokkal jobban izgul, mint saját magáért a levegőben, hiszen pontosan tudja, mennyi verejtékes munka van egy-egy gyakorlat mögött.
Ha pedig mindez – a versenyzés, az edzősködés, és a Pázmány kommunikáció és média szakos egyetemi tanulmányai – nem lenne elég, idén januárban egy új kihívásba, a rúdsportba is belekóstolt. A pusztán kíváncsiságból indult próbálkozás vége az lett, hogy a rúdsport Európa-bajnokságon egyéniben aranyat, duóban pedig bronzot szerzett.
Budaörsön azonban most újra a légtornáé a főszerep. A 2025-ös év magyar légtornászának is megválasztott Dancz Boglárka pénteken ismét bebizonyíthatta, hogy nála az erő, a technika és a történetmesélés együtt adja a gyakorlat valódi súlyát.
A magyar versenyző végül a silksben, avagy légtornaselyemben a harmadik helyen zárt, így mindegyik színű éremből egyet-egyet hazavihet.
Újabb tizenkét magyar érem
A magyar csapat a harmadik napot, minden kategóriát és korcsoportot figyelembe véve 12 éremmel zárta: 4 arannyal, 4 ezüsttel és 4 bronzzal.
- Aranyérmesek: S. Nagy Elizabeta és Csikós Júlia (felnőtt amatőr silks páros), Losonczi György Milán (junior A férfi competitive silks), Dányi Csilla Lívia (junior B amatőr karika), Versegi Kinga és Müller Luca Bíborka (junior A competitive karika páros).
- Ezüstérmesek: Sáfián Kamilla (varsity competitive silks), Uri Boda Barna (junior A férfi competitive silks), Ványi Viktória és Földi Szabina (felnőtt competitive silks páros), Samu Nagy Mira és Erdőgyaraki Léna (junior A competitive karika páros).
- Bronzérmesek: Sugár Andrea (Master 50 amatőr silks), Dancz Boglárka (felnőtt női competitive silks), Oláh Fruzsina (junior B amatőr karika), Hajdú Bori (junior A amatőr karika).