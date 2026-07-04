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Dancz Boglárka a csernobili atomkatasztrófát feldolgozó gyakorlatával hívta fel magára a figyelmet a budaörsi légtorna Eb-n, ahol egyéniben ezüstérmet, párosban pedig aranyat nyert. A hazai rendezésű Európa-bajnokságon arról is beszélt, hogyan lehet kitűnni az egyre erősebb felnőtt mezőnyből, és miért izgul jobban a tanítványaiért, mint saját magáért.

Nem mindennapi, és egyáltalán nem is könnyed témát választott Dancz Boglárka a budaörsi Eb-re: az egyéni gyakorlatában a csernobili atomkatasztrófát dolgozta fel. A magyar versenyző a senior competitive, vagyis felnőtt profi kategóriában ezzel a produkcióval ezüstérmet nyert, majd még ugyanazon a napon párosban Európa-bajnok lett.

A légtorna magyar királynője, Dancz Boglárka párosban Európa-bajnok lett
A légtorna magyar királynője, Dancz Boglárka párosban Európa-bajnok lett
Fotó: Klassic Kreatív Stúdió

„Egy egészen komoly témával, a csernobili atomkatasztrófával indultam, és úgy gondolom, sikerült is kitűnnöm valamennyire. Nagyon beleástam magam, sokat utánaolvastam. Van róla egy sorozat is, azt is tanulmányoztam” – mondta Dancz Boglárka.

A kreativitás az igazi fegyver az Európa-bajnok sportolónő számára

A témaválasztás a légtornában korántsem puszta díszletkérdés. A fizikai és technikai felkészültség alapkövetelmény, de a dobogóhoz az is kell, hogy a versenyző előadóként is megmutassa magát, és saját világot teremtsen a magasban.

„Nekem a művészeti rész a legfontosabb, amikor meg tudod magad mutatni úgy, hogy ne legyél ugyanolyan, mint az összes többi versenyző. Ki kell tűnni a tömegből. Mindenképpen az a döntő, milyen az előadásod, mennyire tudsz kreatív lenni. Minél kreatívabb vagy, annál sikeresebb” – fogalmazott a magyar sportoló.

A sötét tónusú, drámai csernobili gyakorlat végül a dobogó második fokára repítette.

Dancz Boglárka számára a kreativitás fontos tényező
Fotó: Klassic Kreatív Stúdió

„Ez egy egyértelműen megnyert ezüst. Nem is számítottam dobogóra ebben a kategóriában, hiszen nagyon erős mezőny gyűlt össze. Úgy jöttem ide, hogy magamnak szeretnék megfelelni, egy elfogadható gyakorlatot szeretnék bemutatni, és nagyon megdöbbentem, hogy sikerült felküzdenem magam a dobogóra.”

Dancz Boglárka szerint a sportág fejlődését jól mutatja, hogy mostanra a felnőtt mezőny is egyre látványosabb és erősebb lett.

Felszabadultság és dráma a színpadon

Az egyéni ezüst után nem volt sok ideje hátradőlni, hiszen várt rá a páros verseny is. Két fellépés között azonban nem a bénító feszültség, hanem egy egészen más érzés dolgozik benne.

Én ilyenkor, a kettő között teljesen megkönnyebbülök és felszabadulok, úgy érzem, hogy az első gyakorlat után a következővel már semmi probléma nem lesz. Amikor másodjára állok színpadra, már nem annyira izgulok, mint amikor először megyek ki” – árulta el a versenyző, akinek a higgadtságában az is közrejátszik, hogy egészen kicsi kora óta versenyez. „Próbálom úgy felfogni, hogy nem az életem függ tőle. Nem lesz semmi baj, ha nem úgy sikerül. Ez sokat segít.”

Dancz Boglárka és Márton Hanga Lea párosa Eb-győztes lett
Fotó: Klassic Kreatív Stúdió

A megkönnyebbülés végül aranyat ért: Dancz Boglárka Márton Hanga Leával a felnőtt vegyes páros karika kategóriában lett Európa-bajnok. 

A téma itt is húsbavágó volt. A Rekviem egy álomért című film világa adta az ihletet, a cél pedig az volt, hogy bemutassák a kábítószer-fogyasztás sötét és pusztító oldalát.

A prevenciós vonal egyáltalán nem új Dancz Boglárka életében. Korábban az egyesületükkel és a rendőrséggel közösen járták az országot, ahol táncos-légtornás előadásokkal hívták fel a fiatalok figyelmét a családon belüli erőszak, az iskolai bántalmazás, az ittas vezetés és a drogfogyasztás veszélyeire, kifejezetten pozitív tanári és diákvisszajelzések mellett.

Másokat vinne el az olimpiáig

A légtorna egyelőre nem olimpiai sportág, de a jövőkép szempontjából állandó beszédtéma. Dancz Boglárka reálisan látja a helyzetet: mire a sportág bekerül az ötkarikás játékok programjába, ő versenyzőként már jó eséllyel nem lesz aktív.

Nagyon nagy álmom lenne viszont, hogy valakit az olimpiára készíthessek fel” – mondta a jövőről.

Edzőként már most is komoly munkát végez, több fiatal gyakorlatának összeállításában is részt vett. Bevallása szerint a tanítványaiért a színpad szélén állva sokkal jobban izgul, mint saját magáért a levegőben, hiszen pontosan tudja, mennyi verejtékes munka van egy-egy gyakorlat mögött.

Ha pedig mindez – a versenyzés, az edzősködés, és a Pázmány kommunikáció és média szakos egyetemi tanulmányai – nem lenne elég, idén januárban egy új kihívásba, a rúdsportba is belekóstolt. A pusztán kíváncsiságból indult próbálkozás vége az lett, hogy a rúdsport Európa-bajnokságon egyéniben aranyat, duóban pedig bronzot szerzett.

Dancz Boglárka szívesen készítene fel másokat az olimpiára
Fotó: Klassic Kreatív Stúdió

Budaörsön azonban most újra a légtornáé a főszerep. A 2025-ös év magyar légtornászának is megválasztott Dancz Boglárka pénteken ismét bebizonyíthatta, hogy nála az erő, a technika és a történetmesélés együtt adja a gyakorlat valódi súlyát.

A magyar versenyző végül a silksben, avagy légtornaselyemben a harmadik helyen zárt, így mindegyik színű éremből egyet-egyet hazavihet.

Újabb tizenkét magyar érem

A magyar csapat a harmadik napot, minden kategóriát és korcsoportot figyelembe véve 12 éremmel zárta: 4 arannyal, 4 ezüsttel és 4 bronzzal.

  • Aranyérmesek: S. Nagy Elizabeta és Csikós Júlia (felnőtt amatőr silks páros), Losonczi György Milán (junior A férfi competitive silks), Dányi Csilla Lívia (junior B amatőr karika), Versegi Kinga és Müller Luca Bíborka (junior A competitive karika páros).
  • Ezüstérmesek: Sáfián Kamilla (varsity competitive silks), Uri Boda Barna (junior A férfi competitive silks), Ványi Viktória és Földi Szabina (felnőtt competitive silks páros), Samu Nagy Mira és Erdőgyaraki Léna (junior A competitive karika páros).
  • Bronzérmesek: Sugár Andrea (Master 50 amatőr silks), Dancz Boglárka (felnőtt női competitive silks), Oláh Fruzsina (junior B amatőr karika), Hajdú Bori (junior A amatőr karika).

 

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