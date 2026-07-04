Nem mindennapi, és egyáltalán nem is könnyed témát választott Dancz Boglárka a budaörsi Eb-re: az egyéni gyakorlatában a csernobili atomkatasztrófát dolgozta fel. A magyar versenyző a senior competitive, vagyis felnőtt profi kategóriában ezzel a produkcióval ezüstérmet nyert, majd még ugyanazon a napon párosban Európa-bajnok lett.

A légtorna magyar királynője, Dancz Boglárka párosban Európa-bajnok lett

Fotó: Klassic Kreatív Stúdió

„Egy egészen komoly témával, a csernobili atomkatasztrófával indultam, és úgy gondolom, sikerült is kitűnnöm valamennyire. Nagyon beleástam magam, sokat utánaolvastam. Van róla egy sorozat is, azt is tanulmányoztam” – mondta Dancz Boglárka.

A kreativitás az igazi fegyver az Európa-bajnok sportolónő számára

A témaválasztás a légtornában korántsem puszta díszletkérdés. A fizikai és technikai felkészültség alapkövetelmény, de a dobogóhoz az is kell, hogy a versenyző előadóként is megmutassa magát, és saját világot teremtsen a magasban.

„Nekem a művészeti rész a legfontosabb, amikor meg tudod magad mutatni úgy, hogy ne legyél ugyanolyan, mint az összes többi versenyző. Ki kell tűnni a tömegből. Mindenképpen az a döntő, milyen az előadásod, mennyire tudsz kreatív lenni. Minél kreatívabb vagy, annál sikeresebb” – fogalmazott a magyar sportoló.

A sötét tónusú, drámai csernobili gyakorlat végül a dobogó második fokára repítette.

Dancz Boglárka számára a kreativitás fontos tényező

Fotó: Klassic Kreatív Stúdió

„Ez egy egyértelműen megnyert ezüst. Nem is számítottam dobogóra ebben a kategóriában, hiszen nagyon erős mezőny gyűlt össze. Úgy jöttem ide, hogy magamnak szeretnék megfelelni, egy elfogadható gyakorlatot szeretnék bemutatni, és nagyon megdöbbentem, hogy sikerült felküzdenem magam a dobogóra.”

Dancz Boglárka szerint a sportág fejlődését jól mutatja, hogy mostanra a felnőtt mezőny is egyre látványosabb és erősebb lett.

Felszabadultság és dráma a színpadon

Az egyéni ezüst után nem volt sok ideje hátradőlni, hiszen várt rá a páros verseny is. Két fellépés között azonban nem a bénító feszültség, hanem egy egészen más érzés dolgozik benne.

„Én ilyenkor, a kettő között teljesen megkönnyebbülök és felszabadulok, úgy érzem, hogy az első gyakorlat után a következővel már semmi probléma nem lesz. Amikor másodjára állok színpadra, már nem annyira izgulok, mint amikor először megyek ki” – árulta el a versenyző, akinek a higgadtságában az is közrejátszik, hogy egészen kicsi kora óta versenyez. „Próbálom úgy felfogni, hogy nem az életem függ tőle. Nem lesz semmi baj, ha nem úgy sikerül. Ez sokat segít.”