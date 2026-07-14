Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 41 éves Flander Márton triatlonista

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatta a Magyar Triatlon Szövetség, hogy 41 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Flander Márton hosszútávú magyar bajnok, korosztályos Európa-bajnok, világbajnoki második helyezett triatlonversenyző és edző, a sportág kiemelkedő hazai alakja.

Elhunyt Flander Márton triatlonista

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Elhunyt Flander Márton triatlonista

Flander Márton 2002 óta kötelezte el magát a triatlon mellett. Az elmúlt több mint két évtizedben a legrövidebb sprint távoktól kezdve a legkeményebb Ironman távig mindenhol bizonyított. Pályafutása során minden távon többszörös korosztályos vagy abszolút magyar bajnoki címet szerzett.

Nemzetközi szinten is szép sikereket ért el: kétszer is kvalifikálta magát a sportág csúcsát jelentő hawaii Ironman Világbajnokságra, ahol 2014-ben elképesztő teljesítménnyel a korcsoportja 2. helyén végzett. Eredményes elit versenyzőként és masters sportolóként is a hazai élvonal oszlopa volt, amit a hazai és Európa-bajnoki dobogós helyezései is hűen tükröznek

– olvasható a Magyar Triatlon Szövetség közleményében.

Flander Márton 2017 óta edzőként is tevékenykedett. Tanítványai közül többen országos bajnoki címekig jutottak, és többen az ő irányításával vívták ki a hawaii vb-részvételt is.

Személyében nemcsak egy kivételes bajnokot, egy elhivatott szakembert, hanem a triatlonos közösség egy igazán szeretett, pótolhatatlan tagját veszítettük el. Távozása mindannyiunk számára felfoghatatlan veszteség.

Flander Márton emlékét és örökségét a Magyar Triatlon Szövetség és a teljes magyar sportcsalád kegyelettel megőrzi.