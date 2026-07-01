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Fucsovics Márton bravúros győzelmet aratott Wimbledonban. Fucsovics bejutott a wimbledoni teniszbajnokság harmadik fordulójába, miután négy szettben, 3 óra 41 perces csatában legyőzte a 16. helyen kiemelt amerikai Learner Tient.

A világranglista 76. helyén álló Fucsovics Márton kiválóan kezdte a mérkőzést, az első szettben brékelőnybe került, ám a játszmát végül rövidítésben elveszítette, pedig két szettlabdája is volt. Fucsovics azonban nem tört meg: a második felvonásban 0:2-ről fordított, és kiegyenlítette a találkozót.

Fucsovics Márton kihasználta ellenfele gyengélkedését
Fucsovics Márton kihasználta ellenfele gyengélkedését
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A harmadik játszmában is hátrányból kapaszkodott vissza. A 20 éves Learner Tient 3:0-ra vezetett, de a magyar játékos nagy küzdelemben utolérte riválisát, majd a tie-breakben magabiztos játékkal átvette a vezetést a mérkőzésen.

Fucsovics Márton bravúrgyőzelmet aratott Wimbledonban

A negyedik szettet közel tízperces szünet előzte meg, miután Tien az öltözőbe vonult. Visszatérése után szemmel láthatóan visszaesett a mozgása, fizikális problémákkal küzdött, amit az is jelzett, hogy az egyik pihenő során kenyeret fogyasztott, majd nem sokkal később orvosi ellátást kért hasizma és csípője miatt.

US player Learner Tien is attended by his physio during his men's singles second round tennis match against Hungary's Marton Fucsovics on the third day of the 2026 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 1, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Learner Tien sérülése miatt többször is megállt a mérkőzés
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Fucsovics eközben egyre magabiztosabban teniszezett, sorozatban négy gémet nyert, miközben ellenfele a labdamenetek között gyakran az ütőjére támaszkodva próbálta összeszedni magát. Bár fogadóként két meccslabdát még nem tudott kihasználni, adogatóként már nem hibázott, és 3 óra 41 perc után megérdemelten biztosította helyét a harmadik fordulóban.

A 34 éves magyar játékos ezzel pályafutása során ismét ott van a legjobb 32 között Wibledonban. A nyolcaddöntőbe jutásért a 22. helyen kiemelt spanyol Alejandro Davidovich Fokinával mérkőzik meg, aki a második fordulóban Marozsán Fábiánt búcsúztatta.

Wimbledoni tenisztorna, férfi egyes, 2. forduló:
Fucsovics Márton-Learner Tien (amerikai, 16.) 6:7 (6-8), 6:4, 7:6 (7-4), 6:3

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