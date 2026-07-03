A BBC kommentátoraként tér vissza a wimbledoni tenisztornára Genie Bouchard. A kanadai szépség 2014-ben döntőt játszott az angol viadalon, tavaly nyáron pedig, 31 évesen bejelentette a visszavonulását. Azóta szakértőként járja a versenyeket, legutóbb a TNT Sports számára a Roland Garroson dolgozott és az Instagram oldalán boldogan osztotta meg, hogy Wimbledonban is ebben a szerepben láthatjuk őt. „Először vagyok itt azóta, hogy játékosként pályára léptem! Fantasztikusak az új létesítmények Wimbledonban.”

Genie Bouchard egy hónapja a Roland Garroson is szakértőként dolgozott Fotó: Clive Brunskill / Getty Images Europe

Genie Bouchard döntőt játszott Wimbledonban

Genie Bouchard 2014-ben történelmet írt Wimbledonban, hiszen ő lett az első kanadai játékos, aki bejutott a torna döntőjébe egyesben. A kanadai lány 2014-ben szerepelt karrierje során a legjobban, a világranglista 5. helyéig jutott. Abban az évben az Australian Openen és a Roland Garroson is elődöntőt játszott, majd pályafutása egyetlen Grand Slam-fináléját Wimbledonban vívta, és kikapott Petra Kvitovától. Bouchard 2014-ben nyerte egyetlen tornáját, a nürnbergi salakon Karolina Pliskovát győzte le a döntőben. Pályafutása során tizenkét top 10-es játékost tudott megverni, legutóbb az akkori világranglista második helyén álló Angelique Kerbert a 2017-es madridi 1000-es tornán.

Az egykori teniszcsillag a szépségével is figyelmet kelt, bár azt nem szereti, ha kizárólag a külseje miatt figyelnek rá. A Sports Illustrated magazinban bikinis fotók jelentek meg róla, majd elmondta, elege van abból, hogy az emberek folyamatosan arról kérdezik, hogy ő modell vagy teniszező?

„Nem mondanám, hogy sokat fotózkodom. Néha vállalok ilyesmit, ha belefér az időmbe. Szeretem kipróbálni magam különböző területeken, szívesen találkozom sikeres emberekkel, nem csak a tenisz világában mozgok" - magyarázta Bouchard, aki a jelek szerint újabban szakértőként próbálkozik.