Klein Dávid pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül indult a Broad Peak meghódítására. Amerikai mászótársával, Ian Overtonnal heteken át készültek a pakisztáni csúcstámadásra: saját maguk építették ki az alsó útvonalat, elvégezték az akklimatizációs köröket és kialakították a csaknem 6900 méteren fekvő hármas tábort.
Elveszítette társát
A csúcsmászó kör július 16-án kezdődött, ám két nappal később Overton a magashegyi betegség tünetei miatt visszafordult. Klein egy pihenőnap után egyedül folytatta az expedíciót.
Ian visszafordulása természetesen elszomorított: aggódtam társam iránt és sajnáltam, hogy nem együtt feszülünk a feladatnak. De a 18-a nagyon ígéretes volt, bőven jutott időm arra, hogy vallásos buzgalommal hidratáljak és amennyire lehet ebben a magasságban, kalóriákat is bevigyek a szervezetembe
– idézte fel a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
A magyar hegymászó július 19-én hajnali egy órakor indult el magányos sátrából. Az első órákban minden a tervei szerint alakult.
„Percre pontosan egész órakor álltam meg öt percre pihenni, rádiózni és a helyzetemet felmérni. Azt leszámítva, hogy a gyomrom az első órákban rendetlenkedett, minden klappolt. Jó, sőt egyre gyorsuló tempót produkáltam, tiszta volt a tudatom és motiváltnak éreztem magam.”
Nem így képzelték
A csúcstámadás azonban egészen másképp alakult, mint azt előzetesen tervezték. Klein a Mirza Ali vezette hunza kötélrögzítő csapattal egyeztetett új útvonalon haladt, amely ugyan biztonságosabbnak ígérkezett, ám jóval hosszabbnak, technikásabbnak és időigényesebbnek bizonyult. A kötélrögzítőknek folyamatosan újabb és újabb szakaszokat kellett kiépíteniük, emiatt a mászók összesen legalább öt órát vesztegeltek a hegy felső részén.
„Eleinte a kényszerű várakozások sem zavartak. A srácok újból és újból nekiveselkedtek, hogy újabb szakaszokat másszanak ki. Ez még oxigénhasználat mellett is nagyszerű teljesítmény és fantasztikus erőfeszítés volt, ami előtt le a kalappal.”
A magyar alpinista ugyanakkor egyedül volt a hegyen: sem palackozott oxigént, sem magashegyi teherhordót nem vett igénybe, miközben a többi csúcstámadó egymásra támaszkodhatott. Ennek ellenére egészen estig bízott a sikerben.
„17.00-kor a rádióban még bizakodó voltam, és 20.00-ig fel sem merült bennem, hogy esetleg nem érem el a csúcsot.”
Klein Dávid visszafordult
A fordulópont este negyed tíz körül érkezett el. Mirza Ali és több társa a visszafordulás mellett döntött, Klein pedig tudta, hogy ha továbbmegy, hamarosan teljesen egyedül marad a csúcszónában. Eközben fejlámpája – a tartalék akkumulátorral együtt – már korábban is rakoncátlankodott, ráadásul sem gáz, sem főzőfej nem volt nála, így egy esetleges, nyolcezer méter felett töltött éjszaka óriási kockázatot jelentett volna.
Tudtam, hogy ha ők tovább haladnak és elérik a csúcsot, szinte biztosan azonnal megkezdik az ereszkedést, én pedig egyedül maradok a csúcs közelében, bizonytalanul működő fejlámpával, gáz és főzőfej nélkül. A csúcson töltött éjszaka lehetősége nem igazán vonzott, így karnyújtásnyira a legmagasabb ponttól meghoztam a fájdalmas, de racionális döntést: én is megfordultam.
A magyar hegymászó ekkor már csupán nagyjából 50 vertikális méterre volt a tényleges csúcstömbtől, amelyet becslése szerint körülbelül egy óra alatt elérhetett volna. A folytatás azonban nagy valószínűséggel azt jelentette volna, hogy teljesen egyedül kell a csúcs közelében töltenie az éjszakát, nyolcezer méter felett. A visszaút sem bizonyult egyszerűnek: haldokló fejlámpája fényénél még hét órán át ereszkedett, mire hajnali négy órakor elérte a hármas táborban felállított sátrát. Addigra már 28 órája volt folyamatosan mozgásban.
Még nincs veszve semmi
Bár a Broad Peak csúcsát az 50 éves magyar alpinista ezúttal nem érte el, az expedíció jelentős szakmai és sportértékkel bír: Klein Dávid és amerikai mászótársa a szezon első mászói között dolgoztak a hegyen, saját maguk nyitották meg az alsó útvonalat, építették ki a táborokat, hajtották végre az akklimatizációs köröket és készítették elő a csúcskísérletet. Ezen felül ez volt a Mirza Ali és csapata által kijelölt új útvonalvariáns (a hármas tábor felett önálló útvonal) első magyar bejárása.
A Broad Peak egyébként is különleges jelentőséggel bír Klein Dávid számára: 2000-ben ő vezette azt a magyar expedíciót, amelynek tagjai első magyarként jutottak fel a hegy csúcsára.
A történetnek azonban még nincs vége. Az expedíciót szervező Eseményhorizont szerint jelenleg nagyjából 50 százalék az esély arra, hogy a magyar hegymászó még ezen az expedíción újabb csúcskísérletet tehet. Ehhez azonban két fontos feltételnek is teljesülnie kell: egyrészt további két-három motivált mászóra lenne szüksége, akikkel közösen biztosíthatják az útvonalat, ha a közelgő rossz idő miatt egyes kötélszakaszok megsérülnek vagy hó alá kerülnek, másrészt egy újabb kedvező időjárási ablakra is szükség lesz. Bár egyelőre kérdéses, hogy mindez összejön-e, Klein Dávid továbbra sem mondott le arról, hogy ismét megpróbálja elérni a Broad Peak csúcsát.