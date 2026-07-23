Klein Dávid pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül indult a Broad Peak meghódítására. Amerikai mászótársával, Ian Overtonnal heteken át készültek a pakisztáni csúcstámadásra: saját maguk építették ki az alsó útvonalat, elvégezték az akklimatizációs köröket és kialakították a csaknem 6900 méteren fekvő hármas tábort.

Klein Dávidnak fájdalmas döntést kellett meghoznia a csúcshoz közel

Fotó: Facebook/Klein Dávid

Elveszítette társát

A csúcsmászó kör július 16-án kezdődött, ám két nappal később Overton a magashegyi betegség tünetei miatt visszafordult. Klein egy pihenőnap után egyedül folytatta az expedíciót.

Ian visszafordulása természetesen elszomorított: aggódtam társam iránt és sajnáltam, hogy nem együtt feszülünk a feladatnak. De a 18-a nagyon ígéretes volt, bőven jutott időm arra, hogy vallásos buzgalommal hidratáljak és amennyire lehet ebben a magasságban, kalóriákat is bevigyek a szervezetembe

– idézte fel a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

A magyar hegymászó július 19-én hajnali egy órakor indult el magányos sátrából. Az első órákban minden a tervei szerint alakult.

„Percre pontosan egész órakor álltam meg öt percre pihenni, rádiózni és a helyzetemet felmérni. Azt leszámítva, hogy a gyomrom az első órákban rendetlenkedett, minden klappolt. Jó, sőt egyre gyorsuló tempót produkáltam, tiszta volt a tudatom és motiváltnak éreztem magam.”

Nem így képzelték

A csúcstámadás azonban egészen másképp alakult, mint azt előzetesen tervezték. Klein a Mirza Ali vezette hunza kötélrögzítő csapattal egyeztetett új útvonalon haladt, amely ugyan biztonságosabbnak ígérkezett, ám jóval hosszabbnak, technikásabbnak és időigényesebbnek bizonyult. A kötélrögzítőknek folyamatosan újabb és újabb szakaszokat kellett kiépíteniük, emiatt a mászók összesen legalább öt órát vesztegeltek a hegy felső részén.

„Eleinte a kényszerű várakozások sem zavartak. A srácok újból és újból nekiveselkedtek, hogy újabb szakaszokat másszanak ki. Ez még oxigénhasználat mellett is nagyszerű teljesítmény és fantasztikus erőfeszítés volt, ami előtt le a kalappal.”

A magyar alpinista ugyanakkor egyedül volt a hegyen: sem palackozott oxigént, sem magashegyi teherhordót nem vett igénybe, miközben a többi csúcstámadó egymásra támaszkodhatott. Ennek ellenére egészen estig bízott a sikerben.