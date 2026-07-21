Klein Dávid még júniusban utazott Pakisztánba, a Karakorum-hegységbe, ahol június 21-én érte el társaival a Broad Peak alaptáborát. Az expedíció során pótlólagos oxigén és serpák segítsége nélkül, alpesi stílusban készült megmászni a világ tizenkettedik legmagasabb hegyét.

Klein Dávid 7450 méteres magasságból visszafordult az alaptáborba

Fotó: facebook.com/davidkleinexpedition

A csúcstámadás előtt azonban egyik társa, Ian Overton kénytelen volt feladni a mászást. A hegymászó a nagy magasság okozta légzési nehézségek miatt több éjszakán át alig tudott pihenni, ami jelentősen rontotta fizikai állapotát, ezért úgy ítélte meg, hogy ebben a helyzetben a legfelelősebb döntés a visszafordulás.

Klein Dávid meghozta a legfontosabb döntést a csúcstámadás közben

Klein Dávid Facebook oldalán közölték, vasárnap hajnalban, helyi idő szerint 1 órakor egyedül indult tovább a hármas táborból. Beszámolója szerint jó erőben volt, egészségi állapota megfelelőnek bizonyult, és bár a ritka levegő jelentősen lassította a haladást, folyamatosan emelkedett. A felső szakaszon egy nagyobb nemzetközi mászócsoporttal együtt haladt, ami ezen a magasságon külön biztonságot jelentett számára.

Mintegy húszórányi mászás után, pakisztáni idő szerint este 21 óra 15 perckor rádión értesítette az alaptábort arról, hogy megszakítja a csúcskísérletet, és megkezdi az ereszkedést. Arról nem érkezett hivatalos információ, hogy a visszafordulás pillanatában milyen közel járt a csúcshoz.

A háttércsapat szerint Klein az elmúlt napokban rendkívüli fizikai és mentális terhelés mellett haladt felfelé. A magashegyi körülmények, a hosszú mászónapok és a hegy felső részének nehéz terepviszonyai ellenére a lehető legtovább folytatta a mászást, mielőtt meghozta a felelős döntést a visszafordulásról.

A rádiós bejelentkezést követően hosszú órákon át nem érkezett újabb hír róla. A háttércsapat ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyolcezres expedíciókon nem ritka a kommunikáció átmeneti megszakadása, ezért türelmet kértek a magyar hegymászóért aggódóktól. Közben az alaptáborból érkező információk szerint Klein Dávid az ereszkedés során körülbelül 7450 méteres magasságban haladt, miközben Ian Overton és Shaya Christensen rádión keresztül folyamatosan próbálták tartani vele a kapcsolatot.