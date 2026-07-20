Kós Hubert új számokban is kipróbálná magát, világcsúcsot döntene, és már a következő olimpiára építi a programját. Az olimpiai, kétszeres világ- és Európa-bajnok magyar úszó a Borsnak adott interjúban mesélt a július 31-én Párizsban kezdődő úszó Európa-bajnokság előtti várakozásairól, amerikai edzője Bob Bowman tanácsairól, példaképeiről, Cristiano Ronaldóról és Cseh Lászlóról is.

Kós Hubert elárulta, Cseh László szerettette meg vele az úszást Fotó: Tumbász Hédi

„Cseh László szerettette meg velem az úszást. Gyerekként mindig neki szurkoltam, amikor versenyzett, és biztos vagyok benne, hogy nélküle ma valószínűleg nem lennék úszó. Hasonló a helyzet Ronaldóval is. Ha ő nincs, lehet, hogy nem ezt a szemléletet viszem magammal egész életemben. Tőle azt tanultam meg, hogy az álmaidat kizárólag kemény munkával érheted el. Erről korábban írtam is egy bejegyzést, mert rengeteget jelentett nekem gyerekként azt látni, hogy valaki a munkájával jut fel a csúcsra.

Ronaldo a semmiből építette fel magát a világ egyik legjobb futballistájává, és ez számomra óriási inspiráció volt. Van egy régi interjúm tízéves koromból, amelyben azt mondtam: olyan szeretnék lenni az úszásban, mint Ronaldo a futballban.

Ha ez a gondolat nincs bennem gyerekként, lehet, hogy ma nem ülnék itt olimpiai bajnokként. Mindig hittem abban, hogy ha beleteszem a munkát, akkor előbb-utóbb megjön az eredménye” – fogalmazott Kós Hubert.

Kós Hubert már példaképnek számít

Ma már a 23 éves magyar úszó is példaképnek számít, különösen a párizsi olimpia óta jelent igazodási pontot a fiataloknak.

„Ugyanazt szeretném a fiataloknak továbbadni, amit én kaptam Ronaldótól. Ha ezt akár csak egy kicsit is sikerül, már nagyon boldog leszek. Szerintem ez az egyik legfontosabb üzenet: dolgozni kell a céljainkért. Ha valaki nem teszi bele a munkát, akkor soha nem fogja elérni azt a szintet, amire valójában képes lenne. És ez nemcsak a fiatal sportolóknak szól. Szerintem bárkinek, bármilyen területen vannak céljai az életben, azokat csak kitartó munkával lehet megvalósítani” – mondta az Egyesült Államokban készülő úszóklasszis, aki azt is elárulta, hogyan lehet túljutni azokon a mélypontokon, amelyek elkerülhetetlenek a sportolók életében.