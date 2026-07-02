A két magyar sportoló klubtárs az Akropoleisz Egyesületben, mindketten másik sportágból vagy másik légtornaszerből érkeztek a hammockhoz, és nagyjából egy éve gyakorolják azt az eszközt, amelyen most aranyat és ezüstöt szereztek hazai pályán.

Novothny Gréta aranyérmet szerzett a légtorna Európa-bajnokságon Fotó: Klassic Kreativ Studio

A hammock egy összehurkolt, függőágyszerű selyemeszköz, amelyen a versenyzők a magasban mutatnak be erő-, hajlékonysági és akrobatikus elemekből álló gyakorlatokat. Kívülről légiesnek és könnyednek tűnik, belülről viszont kőkemény sport: fizikai terheléssel, mentális kihívásokkal és újrakezdésekkel.

Novothny Gréta 12 éve légtornázik, korábban karikán versenyzett, most pedig több különleges eszközön is dolgozik. A hammockhoz részben egy sérülés után jutott el: ez volt az a pont, amikor új irányokat kezdett keresni a sportágon belül.

„Volt egy sérülésem karikán, és egy ideig nem is csinálhattam semmit. Ez rádöbbentett arra, hogy nincs idő pazarolni, ezért kipróbáltam azokat az eszközöket, amelyeket mindig is szerettem volna” – idézte fel.

A sérülés után néhány hónappal már újra versenyzett, méghozzá profi kategóriában, karikán. A hosszabb kihagyás nem emiatt jött, hanem az érettségi időszaka miatt. 2025 ősze óta viszont folyamatosan versenyez hammockon és loopson is. A visszatérés nemcsak fizikailag, hanem fejben is fordulópontot jelentett számára. Gréta korábban izgult a versenyek előtt, a sérülés után viszont megváltozott a sporthoz való viszonya.

„Mindig nagyon féltem, nagyon szorongtam, remegtem, nem tudtam enni. Most pedig próbáltam sokkal jobban megszeretni, amit csinálok, jól érezni magam közben, és élvezni azt, hogy előadhatom, ami a fejemben van. Most már szerintem egészségesebb a kapcsolatom a versenyzéssel” – fogalmazott.

Az eredmények azt mutatják, hogy a váltás működött. Gréta idén a budaörsi Európa-bajnoksággal együtt kilenc versenyen indult, és mind a kilencet megnyerte.

Kovács Barbara 36 évesen remekelt a légtorna Eb-n Fotó: Klassic Kreativ Studio

Kovács Barbara ezüstérme legalább annyira emberi történet, mint a Grétáé. Ő 36 évesen állhatott fel az Európa-bajnoki dobogóra, miközben 32 évesen kezdett légtornázni. Korábban válogatott cheerleader volt, de versenytáncosként és akrobatikus rock and rollosként is kipróbálta magát, miközben a párizsi paralimpián a magyar csapat sajtófőnökeként dolgozott. A légtorna váratlanul keltette fel az érdeklődését. Egy minisztériumban dolgozott, amikor két kolléganője hobbiból belekóstolt a sportágba, fotókat tettek ki róla, Barbara pedig azonnal ráérzett, hogy ezt neki is ki kell próbálnia.