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A 41 éves olimpiai bajnok amerikai alpesi síző egy gálán jelent meg. Lindsey Vonn hatalmas figyelmet keltett.

Lindsey Vonn lenyűgöző piros ruhában jelent meg a TIME100 Sports gálán. A 41 éves olimpiai bajnok amerikai alpesi síző díjat vehetett át az eseményen, mert ő is felkerült a TIME100 Sports listájára. Mellette többek között az NBA-sztár LeBron James, és Harry herceg is jelen volt. Vonn nagy figyelmet keltett a külsejével.

Lindsey Vonn nagy figyelmet keltett
Lindsey Vonn rendszeresen nagy figyelmet kelt Fotó: THENEWS2 / NurPhoto

Vonn a következő szöveggel kísérte a képeket: "Megtiszteltetés számomra, hogy felkerültem a TIME100 Sports listájára. Ez nagyon sokat jelent nekem. A tegnap este remekül megmutatta, hogy a sportnak hihetetlen ereje van arra, hogy összekössön minket, inspiráljon, és emlékeztessen arra, mire vagyunk képesek. Hálás vagyok, hogy részese lehetek ennek a történetnek. Gratulálok minden kitüntetettnek”

Lindsey Vonn súlyos sérülést szenvedett

Vonnt 3,6 millióan követik az Instagram oldalán, és rengeteg gratulációt kapott. Az amerikai klasszis a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián, a lesiklás döntője során súlyos balesetet szenvedett. A bal lábában komplex szárkapocscsonttörést szenvedett és elszakadtak a szalagjai. A trevisói kórházban több műtétet is végrehajtottak rajta, és az amputáció veszélye is fennállt. Szerencsére azóta felépült a sérülésből.

 

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