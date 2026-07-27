Luke Littler végig uralta a blackpooli döntőt, amelyben 111,53-as körátlagot produkált, 12 darab 180-ast dobott, és hat száz feletti kiszállót is hozzátett. A hetedikként kiemelt Gerwyn Price ugyan 104,97-es átlaggal az egyik legjobb mérkőzését játszotta a tornán, mégsem tudta megszorítani ellenfelét. A walesit még az sem vigasztalhatta, hogy a torna történetében ennél magasabb átlaggal még senki sem veszített korábban, az előző 33 döntőből 24-et megnyert volna ilyen teljesítménnyel.
Az angol zseni már a találkozó elején magához ragadta a kezdeményezést: a negyedik legben egy káprázatos, 167-es kiszállóval brékelt, majd 110-ről is kiszállt, így 4–1-re megnyerte az első minietapot. Ezután két egymást követő 11 nyilas leggel tovább növelte előnyét, később pedig 128-as és 127-es kiszállóval 11–3-ra elhúzott.
Price ugyan két egymást követő leg megnyerésével próbált visszakapaszkodni, de Littler újabb sebességi fokozatba kapcsolt: egy látványos, 148-as kiszálló után ismét elvette ellenfele kezdését, majd végül egy 81-es kiszállót a bullra dobva zárta le a döntőt, amelyet 18–9-re nyert meg.
Luke Littler rekordjai
A sikerrel a 19 éves angol klasszis – aki májusban a Premier League-ben is diadalmaskodott – a World Matchplay történetének mindössze negyedik játékosa lett, aki egymást követő két évben is meg tudta nyerni a tornát.
A világelső ráadásul történelmi rekordokat is felállított. Az egész torna során 111,04-es átlagot ért el, amellyel megdöntötte a darts legendájának, Phil Taylornak a 2010-ben felállított 106,31-es csúcsát. A fináléban dobott 111,53-as átlaga szintén rekord, ezzel felülmúlta Taylor 2013-as, Adrian Lewis elleni döntőben elért 111,23-as mutatóját.
A kétszeres világbajnok a 12 döntőbeli maximummal összesen 66 darab 180-ast dobott a tornán, amivel a tavaly általa felállított 65-ös rekordot is megjavította. Emellett sorozatban már 29 olyan hosszú mérkőzést nyert meg a PDC majorversenyein, amely legalább 20 legig tartott. Legutóbb ilyen összecsapáson a 2024-es világbajnokság döntőjében kapott ki Luke Humphriestól.
A World Matchplay megnyeréséért járó 225 ezer fontos (több mint 100 millió forintos) fődíjjal Littler már 3 143 500 fontot gyűjtött a PDC kétéves pénzranglistáján, ahol több mint 2,1 millió fonttal előzi meg a második helyezett Humphriest.
Őrült hét volt, életem egyik legjobb hete. Nagyon jól játszottam, de egyáltalán nem volt könnyű. A statisztikák alapján talán annak tűnik, de ezen a színpadon, ilyen melegben egyáltalán nem egyszerű játszani. Úgy érzem, életem legjobb dartsát produkáltam
– mondta a Sky Sportsnak Littler.
A vesztes Gerwyn Price is csak dicsérni tudta ellenfelét.
Luke egyszerűen egy a millióból. Mindent megpróbáltam ellene, de fantasztikus a sportág számára. Bárcsak ne lenne ennyire jó, akkor én is nyertem volna még néhány tornát. Remélem, nem jön még egy hozzá hasonló játékos, mert egészen elképesztő
– fogalmazott a walesi dartsos.
Littler a döntő után azt is elárulta, hogy továbbra is célja a PDC valamennyi ranglistaversenyének megnyerése egyetlen naptári éven belül, amire korábban még senki sem volt képes. Ehhez azonban előbb ki kell harcolnia a Players Championship Finals indulási jogát, amihez a következő hetekben Pro Tour-versenyeken is tábla elé kell állnia.