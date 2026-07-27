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A dartsvilágbajnok elképesztő teljesítménnyel, 18–9-re legyőzte Gerwyn Price-t a Blackpoolban rendezett World Matchplay döntőjében. Luke Littler ezzel megvédte tavaly megszerzett címét, amire legutóbb Michael van Gerwen volt képes, miközben több mint másfél évtizedes rekordokat is átírt.

Luke Littler végig uralta a blackpooli döntőt, amelyben 111,53-as körátlagot produkált, 12 darab 180-ast dobott, és hat száz feletti kiszállót is hozzátett. A hetedikként kiemelt Gerwyn Price ugyan 104,97-es átlaggal az egyik legjobb mérkőzését játszotta a tornán, mégsem tudta megszorítani ellenfelét. A walesit még az sem vigasztalhatta, hogy a torna történetében ennél magasabb átlaggal még senki sem veszített korábban, az előző 33 döntőből 24-et megnyert volna ilyen teljesítménnyel.

Luke Littlert nem lehetett megállítani Blackpoolban
Luke Littlert nem lehetett megállítani Blackpoolban
Fotó: Luke Littler/X

Az angol zseni már a találkozó elején magához ragadta a kezdeményezést: a negyedik legben egy káprázatos, 167-es kiszállóval brékelt, majd 110-ről is kiszállt, így 4–1-re megnyerte az első minietapot. Ezután két egymást követő 11 nyilas leggel tovább növelte előnyét, később pedig 128-as és 127-es kiszállóval 11–3-ra elhúzott.

Price ugyan két egymást követő leg megnyerésével próbált visszakapaszkodni, de Littler újabb sebességi fokozatba kapcsolt: egy látványos, 148-as kiszálló után ismét elvette ellenfele kezdését, majd végül egy 81-es kiszállót a bullra dobva zárta le a döntőt, amelyet 18–9-re nyert meg.

Luke Littler rekordjai

A sikerrel a 19 éves angol klasszis – aki májusban a Premier League-ben is diadalmaskodott – a World Matchplay történetének mindössze negyedik játékosa lett, aki egymást követő két évben is meg tudta nyerni a tornát.

A világelső ráadásul történelmi rekordokat is felállított. Az egész torna során 111,04-es átlagot ért el, amellyel megdöntötte a darts legendájának, Phil Taylornak a 2010-ben felállított 106,31-es csúcsát. A fináléban dobott 111,53-as átlaga szintén rekord, ezzel felülmúlta Taylor 2013-as, Adrian Lewis elleni döntőben elért 111,23-as mutatóját.

A kétszeres világbajnok a 12 döntőbeli maximummal összesen 66 darab 180-ast dobott a tornán, amivel a tavaly általa felállított 65-ös rekordot is megjavította. Emellett sorozatban már 29 olyan hosszú mérkőzést nyert meg a PDC majorversenyein, amely legalább 20 legig tartott. Legutóbb ilyen összecsapáson a 2024-es világbajnokság döntőjében kapott ki Luke Humphriestól.

A World Matchplay megnyeréséért járó 225 ezer fontos (több mint 100 millió forintos) fődíjjal Littler már 3 143 500 fontot gyűjtött a PDC kétéves pénzranglistáján, ahol több mint 2,1 millió fonttal előzi meg a második helyezett Humphriest.

Őrült hét volt, életem egyik legjobb hete. Nagyon jól játszottam, de egyáltalán nem volt könnyű. A statisztikák alapján talán annak tűnik, de ezen a színpadon, ilyen melegben egyáltalán nem egyszerű játszani. Úgy érzem, életem legjobb dartsát produkáltam

– mondta a Sky Sportsnak Littler.

A vesztes Gerwyn Price is csak dicsérni tudta ellenfelét.

Luke egyszerűen egy a millióból. Mindent megpróbáltam ellene, de fantasztikus a sportág számára. Bárcsak ne lenne ennyire jó, akkor én is nyertem volna még néhány tornát. Remélem, nem jön még egy hozzá hasonló játékos, mert egészen elképesztő

– fogalmazott a walesi dartsos.

Littler a döntő után azt is elárulta, hogy továbbra is célja a PDC valamennyi ranglistaversenyének megnyerése egyetlen naptári éven belül, amire korábban még senki sem volt képes. Ehhez azonban előbb ki kell harcolnia a Players Championship Finals indulási jogát, amihez a következő hetekben Pro Tour-versenyeken is tábla elé kell állnia.

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