Luke Littler végig uralta a blackpooli döntőt, amelyben 111,53-as körátlagot produkált, 12 darab 180-ast dobott, és hat száz feletti kiszállót is hozzátett. A hetedikként kiemelt Gerwyn Price ugyan 104,97-es átlaggal az egyik legjobb mérkőzését játszotta a tornán, mégsem tudta megszorítani ellenfelét. A walesit még az sem vigasztalhatta, hogy a torna történetében ennél magasabb átlaggal még senki sem veszített korábban, az előző 33 döntőből 24-et megnyert volna ilyen teljesítménnyel.

Luke Littlert nem lehetett megállítani Blackpoolban

Fotó: Luke Littler/X

Az angol zseni már a találkozó elején magához ragadta a kezdeményezést: a negyedik legben egy káprázatos, 167-es kiszállóval brékelt, majd 110-ről is kiszállt, így 4–1-re megnyerte az első minietapot. Ezután két egymást követő 11 nyilas leggel tovább növelte előnyét, később pedig 128-as és 127-es kiszállóval 11–3-ra elhúzott.

Price ugyan két egymást követő leg megnyerésével próbált visszakapaszkodni, de Littler újabb sebességi fokozatba kapcsolt: egy látványos, 148-as kiszálló után ismét elvette ellenfele kezdését, majd végül egy 81-es kiszállót a bullra dobva zárta le a döntőt, amelyet 18–9-re nyert meg.

Luke Littler rekordjai

A sikerrel a 19 éves angol klasszis – aki májusban a Premier League-ben is diadalmaskodott – a World Matchplay történetének mindössze negyedik játékosa lett, aki egymást követő két évben is meg tudta nyerni a tornát.

A világelső ráadásul történelmi rekordokat is felállított. Az egész torna során 111,04-es átlagot ért el, amellyel megdöntötte a darts legendájának, Phil Taylornak a 2010-ben felállított 106,31-es csúcsát. A fináléban dobott 111,53-as átlaga szintén rekord, ezzel felülmúlta Taylor 2013-as, Adrian Lewis elleni döntőben elért 111,23-as mutatóját.

A kétszeres világbajnok a 12 döntőbeli maximummal összesen 66 darab 180-ast dobott a tornán, amivel a tavaly általa felállított 65-ös rekordot is megjavította. Emellett sorozatban már 29 olyan hosszú mérkőzést nyert meg a PDC majorversenyein, amely legalább 20 legig tartott. Legutóbb ilyen összecsapáson a 2024-es világbajnokság döntőjében kapott ki Luke Humphriestól.