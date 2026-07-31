Milák Kristóf pályafutását régóta két, egymással szinte kibékíthetetlen kép kíséri. Az egyikben ott áll a rajtkövön a világ egyik legjobb úszójaként, majd olyan sebességgel indul meg, amelyre csak néhány ember képes a sportág történetében. A másikban eltűnik a nyilvánosság elől, nem versenyez, alig kommunikál, és hónapokon át csak találgatni lehet, mikor láthatjuk újra. A 2024-es párizsi olimpia óta mindkét Milákot megismerhettük. Láttuk olimpiai bajnokként, országos bajnoki címeket nyerő klasszisként, majd ismét hosszú időre távol maradó sportolóként. A ma kezdődő párizsi vizes Európa-bajnokság előtt újra az eredmények beszéltek helyette.

Milák Kristóf a 2024-es olimpia után ismét Párizsban ugrik medencébe Fotó: AFP

Párizs 2024: egy ezüst után olimpiai arany

Milák Kristóf számára a 2024-es párizsi olimpia a bizonyításról szólt. Hónapokig tartó találgatások és kevés verseny után érkezett meg a La Défense Arénába, ahol elsőként 200 méter pillangón ugrott medencébe. Az előfutamban rögtön jelezte, hogy címvédőként továbbra is a szám egyik legnagyobb favoritja: 1:53,92 perccel a mezőny legjobb idejével jutott tovább, majd az esti középdöntőben 1:52,72-vel elsőként biztosította helyét a fináléban.

A döntőben sokáig úgy tűnt, Milák megvédi tokiói olimpiai címét, ám az utolsó 50 méteren a hazai közönség által hajtott Léon Marchand elképesztő hajrával fordított. A francia 1:51,21-es olimpiai rekorddal győzött, Milák pedig 1:51,75-tel ezüstérmet szerzett. Bár lemaradt a címvédésről, a két klasszis csatája minden idők egyik legmagasabb színvonalú 200 méter pillangó döntőjét hozta.

Három nappal később Milák ismét megmutatta, miért tartják generációja egyik legjobb úszójának. A 100 méter pillangó előfutamában 50,19-et, a középdöntőben 50,38-at úszott, majd a fináléban ismét a legfontosabb pillanatra időzítette a csúcsformát. Bár féltávnál még csak negyedikként fordult, a második ötven méteren fokozatosan ledolgozta hátrányát, és az utolsó métereken megelőzte Josh Liendót. A 49,90 másodperces győztes idő pályafutása második olimpiai aranyérmét jelentette, Liendo kilenc századdal maradt mögötte, míg a bronzérmet Ilya Kharun szerezte meg.