A Magyar Úszó Szövetség elnöksége jóváhagyta az augusztusi, párizsi Európa-bajnokságon induló medencés, illetve nyíltvízi válogatott keretét. A francia fővárosban összesen 24 magyar úszó áll rajthoz: 21-en a medencés számokban, öten nyíltvízen versenyeznek, közülük ketten mindkét szakágban érdekeltek. A csapatban ott lesz mindhárom olimpiai bajnok, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf, valamint a párizsi játékokon bronzérmes Betlehem Dávid is.

Milák Kristóf is bekerült a Európa-bajnokságra utazó keretbe

Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Milák Kristóf újra Párizsban

A medencés válogatottból nyolcan teljesítették a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Eb-szintidőt: Kós Hubert, Milák Kristóf, Sárkány Zalán, Németh Nándor, Márton Richárd, Pádár Nikolett, Jackl Vivien és Ugrai Panna. Milák a 2024-es párizsi olimpia után tér vissza a francia fővárosba, míg a nyíltvízi csapat tagjaként Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is rajthoz áll a választott medencés számaiban.

Sós Csaba az elmúlt két idény korosztályos világversenyein bizonyító Rácz Zsombornak, Pápai Olivérnek, Kokas Fanninak és Kertész Borókának is bizalmat szavazott. Antal Dávid ugyan megszerezte az indulási jogot, ám edzőjével közösen a regeneráció mellett döntött, hogy a 2028-as olimpiai ciklusra koncentrálhasson. A keret tagja Ábrahám Minna is, aki tavasszal ujjtörése miatt nem tudta teljesíteni a szintidőt. A kapitány szerint azonban ismét megfelelő formában van, ráadásul a váltókban is kulcsszerepet tölthet be.

A magyar válogatott a férfi és női 4×100 méteres, valamint a női 4×200 méteres gyorsváltóban is érdekelt lesz. A férfiaknál Szabó Szebasztián és Jászó Ádám, a nőknél Senánszky Petra és Késely Ajna váltótagként került a csapatba. Kós Hubert sűrű programja miatt a férfi 4×100-as gyorsváltó előfutamában várhatóan öccse, Kós Olivér úszik.

Wladár Sándor elnök javaslatára Szabó-Feltóthy Eszter is bekerült a keretbe, noha nem teljesítette a szintidőt, ugyanakkor az idei európai ranglista negyedik helyén áll 200 méter háton. Senánszky Petra pedig címvédőként 50 méter gyorson is rajthoz állhat.

A párizsi Európa-bajnokságon a nyíltvízi viadalra augusztus 4. és 8., míg a medencés úszásra 10. és 15. között kerül sor.