Kós Hubert kemény kritikája Milák Kristófnak: „Ez azt mutatja, hogy csak magára gondol”

Kós Hubert és Milák Kristóf is ott lesz a magyar úszóválogatottban a párizsi Európa-bajnokságon. Az augusztusi viadalon azonban a kétszeres olimpiai bajnok Milák ezúttal sem vállalhatja a szereplést a 4×100 méteres gyorsváltóban, akárcsak a 2024-es párizsi olimpián, ahol a Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám és Kós Hubert alkotta négyes a nyolcadik helyet szerezte meg.

Kós Hubert kemény kritikát fogalmazott meg Milák Kristóffal kapcsolatban

Fotó: Tumbász Hédi

Milák Kristóf csak magára gondol?

Az olimpiai bajnok, kétszeres világ- és Európa-bajnok Kós Hubert már Hódmezővásárhelyen készül a párizsi Eb-re. A napokban hosszabb interjút is adott az Origónak, amelyben mesélt a kontinensviadal előtti várakozásairól, amerikai edzője, Bob Bowman tanácsairól, példaképeiről, Cristiano Ronaldóról és Cseh Lászlóról is.

A 23 éves úszó most az M4 Sportnak is interjút adott, amelyben szóba került a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is. Vele kapcsolatban egyelőre kérdéses, hogy vállal-e majd váltószámot az Európa-bajnokságon, ráadásul gyakorlatilag biztos, hogy a 4×100 méteres vegyesváltóban a mellúszó hiánya miatt nem is indul a viadalon.

Én azt érzem, hogy valaki akkor lesz igazán legenda, ha egy csapatot fel tud húzni maga köré. Ez egy elveszett lehetőség, amelyet most meg lehetett volna alapozni. Amerikában a váltó az egyik legfontosabb dolog, hiszen tudják, hogy érmesek lesznek minimum, ha összeáll a legjobb négyes. Kristóf egy picit más. Mindannyian tudjuk, hogy ő máshogy működik és más utakon jár, de ez nem vesz el abból, hogy mekkora tehetség. Nem vesz el attól sem, hogy nem vállal váltót, csak szomorú, hogy ez igazából azt mutatja: csak magára gondol, és nem gondol a csapatra”

– mondta Kós Hubert az M4 Sportnak adott interjúban.

Hangsúlyozta, hogy ő mindig próbál a csapatra is gondolni, amiben szerinte annak is szerepe van, hogy az Egyesült Államokban ezt a szemléletet nevelték belé.

Mindig próbálok a csapatra gondolni, és arra is, hogy ha már ott vagyunk, akkor próbáljuk meg a legtöbbet kihozni a helyzetből. Én öt számot úszom egyéniben, az 15 rajthoz állás lesz, ha minden jól sikerül, és be tudok jutni a döntőkbe. Emellett maximálisan bevállaltam volna a váltókat is, hogy ne csak az Eb-ken, hanem az olimpián is legyen érmünk. Szerintem vele a párizsi olimpián is lett volna esélyünk az éremre, mert Kristóf annyira jó, hogy betesszük utolsó embernek, és bárki van mellette, azt megveri. Nyilván sajnálom, és reméljük, hogy ez egyszer meg fog változni”

– vélekedett Kós.