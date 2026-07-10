A világelső Jannik Sinner magabiztos teljesítményt nyújtott az elődöntőben a szerb világsztár ellen. Az olasz klasszis nem adott esélyt Novak Djokovicsnak, akit három szettben, 6:4, 6:4, 6:4 arányban győzött le. A wimbledoni torna címvédője az utóbbi 7 meccséből 6-ot megnyert riválisával szemben, sorozatban 13. győzelmét aratta a legendás bajnokságon, és a legutóbbi 37 mérkőzéséből 36-ot sikerrel zárt.

Jannik Sinner nem adott esélyt Novak Djokovicsnak Wimbledonban

Fotó: KENTARO TOMINAGA / Yomiuri

Terminátor-üzemmódba kapcsolt Jannik Sinner Novak Djokovics ellen

A The Tennis Letter találóan fogalmazott a 24 éves olasz klasszissal kapcsolatban, mondván Terminátor-üzemmódba kapcsolt a 24-szeres GS-győztes teniszlegenda ellen. A mérkőzés után Sinner elismerően beszélt az ellenfeléről, a világelső leszögezte, Djokovics még 39 évesen is képes a legmagasabb szinten teniszezni, ezért rendkívüli koncentrációra van szükség ellene.

Sinner d. Novak Djokovic 6-4 6-4 6-4



JANNIK REACHES BACK-TO-BACK WIMBLEDON FINALS.



Into his 7th Grand Slam final at just 24 years old… simply immense.



Jannik has now won 6 of his last 7 matches against Novak.



He’s also won 6 consecutive sets against Novak on grass.



An… pic.twitter.com/C0Axh37N0p — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 10, 2026

Djokovics elismerte, hogy riválisa jobban játszott és megérdemelten jutott döntőbe, ennek ellenére hangsúlyozta, hogy továbbra is büszke arra, hogy 39 évesen is Grand Slam-elődöntőket játszhat,

és versenyben lehet a világ legjobbjaival.

A másik wimbledoni elődöntőben a friss Roland Garros-bajnok Alexander Zverev három szettben, 7:6 (7-0), 6:2, 6:4 arányban legyőzte a szabadkártyával indult, a világranglistán mindössze 114. Arthur Feryt.

Sinner és Zverev fináléja vasárnap 17 órától kezdődik, és az már most biztos, hogy a német játékos a sérült Carlos Alcarazt megelőzve feljön a második helyre a világranglistán.