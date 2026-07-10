A világelső Jannik Sinner magabiztos teljesítményt nyújtott az elődöntőben a szerb világsztár ellen. Az olasz klasszis nem adott esélyt Novak Djokovicsnak, akit három szettben, 6:4, 6:4, 6:4 arányban győzött le. A wimbledoni torna címvédője az utóbbi 7 meccséből 6-ot megnyert riválisával szemben, sorozatban 13. győzelmét aratta a legendás bajnokságon, és a legutóbbi 37 mérkőzéséből 36-ot sikerrel zárt.
Terminátor-üzemmódba kapcsolt Jannik Sinner Novak Djokovics ellen
A The Tennis Letter találóan fogalmazott a 24 éves olasz klasszissal kapcsolatban, mondván Terminátor-üzemmódba kapcsolt a 24-szeres GS-győztes teniszlegenda ellen. A mérkőzés után Sinner elismerően beszélt az ellenfeléről, a világelső leszögezte, Djokovics még 39 évesen is képes a legmagasabb szinten teniszezni, ezért rendkívüli koncentrációra van szükség ellene.
Djokovics elismerte, hogy riválisa jobban játszott és megérdemelten jutott döntőbe, ennek ellenére hangsúlyozta, hogy továbbra is büszke arra, hogy 39 évesen is Grand Slam-elődöntőket játszhat,
és versenyben lehet a világ legjobbjaival.
A másik wimbledoni elődöntőben a friss Roland Garros-bajnok Alexander Zverev három szettben, 7:6 (7-0), 6:2, 6:4 arányban legyőzte a szabadkártyával indult, a világranglistán mindössze 114. Arthur Feryt.
Sinner és Zverev fináléja vasárnap 17 órától kezdődik, és az már most biztos, hogy a német játékos a sérült Carlos Alcarazt megelőzve feljön a második helyre a világranglistán.
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