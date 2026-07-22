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Eszméletlenül találtak rá a családi házban. Hiába rohantak vele kórházba, nem sikerült megmenteni az evezős bajnok életét. Az olimpikon 50 éves volt.

Az olimpiai evezős legenda, Olaf Tufte 50 éves korában elhunyt. Két aranyérmet nyert és hét nyári olimpián vett részt. A norvég média jelentése szerint az olimpikonra eszméletlenül találták meg családi farmján, majd az oslói kórházba szállították, ahol meghalt. Tufte-t, aki 2004-ben Athénban és 2008-ban Pekingben aranyérmet nyert egypárevezősben, felesége és két gyermeke gyászolja. 

Váratlanul meghalt az olimpikon, Olaf Tufte
Váratlanul meghalt az olimpikon, Olaf Tufte - Fotó: Unsplash

Váratlanul meghalt az olimpikon, Olaf Tufte

Az aranyérmek mellett ezüstérmet szerzett párosban Sydneyben 2000-ben, és bronzérmet ugyanebben a számban Rio de Janeiróban 2016-ban.  Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök azt mondta: „Tufte a sporton keresztül óriási örömet szerzett nekünk nemzetként. Ő volt Norvégia egyik legnagyobb sporthőse, kitüntetett nyári olimpikon, az egyik legjobb evezősünk, aki valaha is volt, és nagyszerű példakép sokak számára.”

Az evezés mellett Tufte vezette a családi gazdaságot, önkéntes tűzoltóként dolgozott, és olyan vállalkozásokat épített, mint egy betongyártó cég, a Tufte Wear ruházati márka és egy sörfőzde.

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