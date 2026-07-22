Az olimpiai evezős legenda, Olaf Tufte 50 éves korában elhunyt. Két aranyérmet nyert és hét nyári olimpián vett részt. A norvég média jelentése szerint az olimpikonra eszméletlenül találták meg családi farmján, majd az oslói kórházba szállították, ahol meghalt. Tufte-t, aki 2004-ben Athénban és 2008-ban Pekingben aranyérmet nyert egypárevezősben, felesége és két gyermeke gyászolja.

Váratlanul meghalt az olimpikon, Olaf Tufte - Fotó: Unsplash

Váratlanul meghalt az olimpikon, Olaf Tufte

Az aranyérmek mellett ezüstérmet szerzett párosban Sydneyben 2000-ben, és bronzérmet ugyanebben a számban Rio de Janeiróban 2016-ban. Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök azt mondta: „Tufte a sporton keresztül óriási örömet szerzett nekünk nemzetként. Ő volt Norvégia egyik legnagyobb sporthőse, kitüntetett nyári olimpikon, az egyik legjobb evezősünk, aki valaha is volt, és nagyszerű példakép sokak számára.”

Az evezés mellett Tufte vezette a családi gazdaságot, önkéntes tűzoltóként dolgozott, és olyan vállalkozásokat épített, mint egy betongyártó cég, a Tufte Wear ruházati márka és egy sörfőzde.