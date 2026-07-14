Felcsaptak a lángok egy partin, amelyet egy elegáns wimbledoni kastélyban rendeztek meg. A 20-szoros Grand Slam-győztes Roger Federer teniszezőhöz többek között olyan nevek csatlakoztak a 400 fős partin, mint Steve Davis snookerjátékos vagy Tom Aspinall MMA-bajnok. A eseményen jótékonysági árverés, bűvész- és solymászbemutató is volt – percekkel később viszont tűz ütött ki.

Tűz ütött ki Roger Federerék wimbledoni kastélyban tartott buliján

Fotó: Chryslene Caillaud/Psnewz / PsnewZ via ZUMA Press

Tűz ütött ki Roger Federerék buliján

Elég szürreális volt az egész

– nyilatkozta a The Sunnak a bulin történtekről az egyik vendég.

Mindenki remekül érezte magát, aztán hirtelen füstszagot éreztünk. Néhányan levegőért kapkodtak, amikor rájöttek, hogy tűz ütött ki, és gyorsan terjedni kezdett

– emlékezett vissza a tűzeset szemtanúja.

Hozzátette, a biztonsági személyzet tömlőkkel és vödrökkel kezdte oltani a tüzet, és 20 perc alatt biztonságosan megfékezték a lángokat. A 400 vendéget evakuálták a tűzeset közvetlen helyszínéről, és a parti később a kastély többi részén gondtalanul folytatódhatott.