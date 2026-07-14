Felcsaptak a lángok egy partin, amelyet egy elegáns wimbledoni kastélyban rendeztek meg. A 20-szoros Grand Slam-győztes Roger Federer teniszezőhöz többek között olyan nevek csatlakoztak a 400 fős partin, mint Steve Davis snookerjátékos vagy Tom Aspinall MMA-bajnok. A eseményen jótékonysági árverés, bűvész- és solymászbemutató is volt – percekkel később viszont tűz ütött ki.
Tűz ütött ki Roger Federerék buliján
Elég szürreális volt az egész
– nyilatkozta a The Sunnak a bulin történtekről az egyik vendég.
Mindenki remekül érezte magát, aztán hirtelen füstszagot éreztünk. Néhányan levegőért kapkodtak, amikor rájöttek, hogy tűz ütött ki, és gyorsan terjedni kezdett
– emlékezett vissza a tűzeset szemtanúja.
Hozzátette, a biztonsági személyzet tömlőkkel és vödrökkel kezdte oltani a tüzet, és 20 perc alatt biztonságosan megfékezték a lángokat. A 400 vendéget evakuálták a tűzeset közvetlen helyszínéről, és a parti később a kastély többi részén gondtalanul folytatódhatott.
Úgy tudni, hogy a tüzet két női vendég okozta, akik egy faforgáccsal borított területre dobtak egy-egy elnyomott cigarettacsikket. Állítólag őket a tűz eloltása után távozásra szólították fel.