Sugár Andrea nem úgy érkezett meg a légtornába, mint aki egész életében erre készült. Nem volt mögötte tornászmúlt, nem nevelkedett versenysportolóként, és amikor először belépett egy légtornastúdióba, még ő maga sem hitte el, hogy ez az ő világa lehet.

Sugár Andrea 52 évesen Eb-t nyert Fotó: Klassic Kreatív Stúdió

„Azon gondolkodtam, mit keresek én itt, biztos nem fogok így mutatkozni. Én ezt nem tudom megcsinálni” – idézte fel a kezdeteket.

Évekkel később már a budaörsi Európa-bajnokságon állt színpadra, ahol silks, vagyis légtornaselyem kategóriában bronzérmet szerzett.

Sugár Andrea korábban óvodavezetőként dolgozott, a légtornával pedig egy fogadás miatt találkozott először.

Elment egy órára, ahol megismerte edzőjét, Bódi Gyöngyit, akivel később barátság is kialakult közöttük. A légtorna eleinte nem versenyről, érmekről vagy célokról szólt, hanem arról, hogy végre ki tudjon kapcsolni.

„Ez volt az egyetlen olyan hobbim, ami segített kikapcsolni a mindennapokból. Arra kellett figyelnem, hogy le ne essek, hogy kapaszkodjak eléggé, és így nem arra gondoltam, mennyi dolgom van még, mennyi mindent kell még intéznem, hanem tényleg a jelenben tudtam lenni” – mesélte.

Először karikával kezdett, később a rúdsportot is kipróbálta, majd a légtornaselyem felé fordult. A silks kategóriával komolyabban két-három éve foglalkozik, ebben a versenyszezonban pedig először indult ebben a szakágban. A budaörsi Eb így még nem egy rutinos versenyző sokadik nagy fellépése volt, hanem egy viszonylag friss versenytapasztalattal rendelkező sportoló nagy pillanata.

„Ez olyan nekem, mint egy felnőtt játszótér, de nagyon ott kell lenni a jelenben, és akkor még nézz ki, mosolyogj, úgy tűnjön, mintha nagyon könnyű lenne. Én nem járok konditerembe, én csak ezt csinálom. Nekem egyszerűen az volt a fontos, hogy jól érezzem magam” – magyarázta.

Azt csak később vette észre, hogy a teste is átalakult. Izmosabb lett, erősebbnek érzi magát, és olyan változásokat lát magán, amelyekre korábban nem számított.

A budaörsi Európa-bajnokságon Sugár Andrea Master 50 amatőr silks kategóriában nyert bronzérmet.

Az eredmény önmagában is nagy siker, ő mégsem elsősorban a helyezés felől beszélt a szerepléséről.