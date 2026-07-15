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Meghalt Szantó Öcsi bácsi

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Gyászol a magyar ökölvívás. 82 éves korában meghalt Szántó Imre, a magyar ökölvívás történetének legsikeresebb edzője, akit mindenki csak Szántó Öcsi bácsiként ismert.

Szántó Imre haláláról a Magyar Ökölvívók Szövetségi tájékoztatta az Indexet. Szántó Imre, vagy ahogyan a magyar ökölvívás világában mindenki ismerte, „Szántó Öcsi bácsi”, minden idők egyik legsikeresebb magyar ökölvívóedzője volt. 

Szántó Öcsi bácsi a magyar ökölvívósport legendás alakja volt
Szántó Öcsi bácsi a magyar ökölvívósport legendás alakja
Fotó: Török Attila / AT

Több mint öt évtizedes pályafutása során sportolók generációit nevelte fel, és tanítványait olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmek sorához segítette. Munkássága meghatározó szerepet játszott a magyar ökölvívás nemzetközi sikereiben, különösen az 1990-es és a 2000-es években.

Szántó Öcsi bácsit egy egész ország gyászolja

Edzői pályafutását klubedzőként kezdte, majd a junior- és felnőtt-válogatottnál dolgozott. 1992 és 2004 között a magyar ökölvívó-válogatott szövetségi kapitánya volt. Irányítása alatt a magyar csapat kiemelkedő eredményeket ért el a legjelentősebb világversenyeken. 1997-ben mesteredzői címet kapott, munkáját pedig számos rangos szakmai kitüntetéssel ismerték el.

Leghíresebb tanítványa Kovács „Kokó” István, aki Szántó Imre irányításával az 1996-os atlantai olimpián aranyérmet nyert. Szántó Imre tanítványai közé tartozott Erdei Zsolt is, aki 2000-ben olimpiai bronzérmet nyert, amatőr világbajnok lett, később pedig a profi ökölvívásban is világbajnoki címig jutott.

Szántó Imre öröksége azonban nem csupán az érmekben mérhető. Tanítványai szerint szigorú, ugyanakkor emberséges edző volt, aki a fegyelem, a kitartás és a tisztelet értékeit is továbbadta sportolóinak. Kiemelkedő szakmai felkészültsége, pedagógiai érzéke és példamutató személyisége révén a magyar ökölvívás egyik legnagyobb alakjává vált, akinek munkássága ma is irányt mutat az edzők és a fiatal sportolók számára.

 

 

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