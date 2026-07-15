A magyar ökölvívás legendás alakja, Szántó Imre – akit mindenki csak Szántó Öcsi bácsiként ismert – generációk sportolójának pályafutását határozta meg. A minden idők egyik legeredményesebb magyar ökölvívóedzőjének halála mélyen megrázta egykori tanítványát, Harcsa Zoltánt is, aki az Origónak felidézte közös éveiket. Mint fogalmazott, mestere megkérdőjelezhetetlen tekintély volt, akinek a szava szentnek számított a bokszolók között.

Szántó Öcsi bácsi a magyar ökölvívás történetének legsikeresebb edzője volt Fotó: Török Attila

Harcsa Zoltán: Szántó Öcsi bácsi maga volt az Isten

Hatalmas tekintély volt számomra. Gyerekként és fiatal sportolóként szinte apafiguraként tekintettem rá, az ökölvívás világában pedig ő volt a Isten. Olyan bizalmam volt benne, hogy ha azt mondja, ugorjak bele a szakadékba, gondolkodás nélkül megtettem volna. Rengeteg időt töltöttem vele, amikor nála edzettem – sokszor többet voltam vele, mint a saját szüleimmel

– mondta az Origónak Harcsa Zoltán, aki a 2010-es évek elején Szántó Imre tanítványaként készült. A legendás edző irányításával nyerte meg első felnőtt országos bajnoki aranyérmét.

Harcsa Zoltán kiválóan ismerte Öcsi bácsit, hiszen kilenc éven át dolgozott a keze alatt. Pontosan értette az edző módszereit és személyiségét is, amelyet saját bevallása szerint egy különleges kettősség jellemzett. A magyar ökölvívás történetének legeredményesebb edzője a teremben kíméletlenül szigorú volt, azon kívül azonban rendkívül figyelmes és segítőkész emberként ismerték.

"Amennyire kemény volt az edzéseken, annyira emberséges és figyelmes volt a magánéletben. Ha munka volt, nem ismert kompromisszumot. Nem kivételezett senkivel, nem engedett a követelményekből. Ugyanakkor, ha az életben volt problémám, mindig végighallgatott, és igyekezett segíteni. Sokszor adott olyan tanácsokat, amelyek később is végigkísértek"

- mondta Harcsa, aki hozzátette, edzéseken Öcsi bácsi tényleg nem ismert tréfát.

Emlékszem, volt olyan nap, amikor reggel úszással kezdtem, utána hét órát ültem az iskolában, majd mentem edzésre. Félidőben mondtam neki, hogy borzasztó napom van, egyszerűen nem megy. Nem azt mondta, hogy pihenjek vagy hagyjuk abba. Annyit felelt: „Mindenkinek vannak rossz napjai. Most neked van ilyen, de ezen át kell lendülni.” Kaptam három perc pihenőt, aztán folytattuk a munkát. Ennyiben volt engedékeny. Megkövetelte a fegyelmet, a figyelmet, a szorgalmat és a koncentrációt. Minden egyes edzésen százszázalékos jelenlétet várt el

Harcsa Zoltán könnyekkel küszködve idézte fel a közös éveket, és azt mondta: Öcsi bácsinak többet köszönhet, mint bárki másnak ezen a világon.