Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Mi lesz Szoboszlai Dominikkal? A Liverpool új edzője nagy dilemma előtt áll

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
82 éves korában, hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre mesteredző, a magyar ökölvívás történetének egyik legsikeresebb edzője, akit mindenki csak Szántó Öcsi bácsiként ismert. A korábbi szövetségi kapitányról a mindmáig utolsó magyar olimpiai bokszaranyérem nyertese, Kovács „Kokó” István beszélt a 103. Papp László ökölvívó országos bajnokság nyitónapján. Elmondta, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy Papp László mellett Szántó Öcsi bácsi hagyatéka is örökre fennmaradjon.

A 103. Papp László ökölvívó országos bajnokság egy szomorú megemlékezéssel kezdődött. Kovács „Kokó” István, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke búcsúzott egykori edzőjétől, a 82 éves korában elhunyt Szántó Imre mesteredzőtől, korábbi szövetségi kapitánytól, akinek irányításával olimpiai és világbajnoki címet szerzett.

Szántó Öcsi bácsi a magyar ökölvívósport legendás alakja
Szántó Öcsi bácsi a magyar ökölvívósport legendás alakja
Fotó: Török Attila / AT

Kokó is elbúcsúzott Szántó Öcsi bácsitól

Kovács István szerint Öcsi bácsi távozása hatalmas veszteség a magyar ökölvívás számára. Egy korszak meghatározó alakja volt, akinek örökségét Papp László mellett méltó módon kívánják megőrizni.

„Elment Öcsi bácsi, az ember, aki meghatározta a magyar ökölvívás évtizedeit. Az emlékét nemcsak meg kell őriznünk, hanem hosszú évek kellenek ahhoz, hogy helyre tudjuk tenni, és el tudjuk képzelni nélküle az életünket. Olyan mérföldkő volt a magyar ökölvívásban és az életemben, amelyet nagyon nehéz pár óra leforgása alatt helyretenni.

Az ember maga a stílus, és Öcsi bácsi stílusosan távozott, hiszen Papp Laci bácsi emlékévének, a magyar bajnokság napján hagyott itt minket örökre. Azt szeretném, hogy a versenyen elinduló sportolók erőt merítsenek abból, hogy most egyszerre két legenda előtt tisztelgünk.

Ígérem, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökeként mindent megteszek azért, hogy Papp László mellett Öcsi bácsi hagyatéka is örökre fennmaradjon” – idézi az M4 Sport Kovács Istvánt, aki az 1996-os atlantai olimpián a magyar ökölvívás történetének első és mindmáig utolsó ötkarikás aranyérmét nyerte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!