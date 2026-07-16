A 103. Papp László ökölvívó országos bajnokság egy szomorú megemlékezéssel kezdődött. Kovács „Kokó” István, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke búcsúzott egykori edzőjétől, a 82 éves korában elhunyt Szántó Imre mesteredzőtől, korábbi szövetségi kapitánytól, akinek irányításával olimpiai és világbajnoki címet szerzett.

Szántó Öcsi bácsi a magyar ökölvívósport legendás alakja

Fotó: Török Attila / AT

Kokó is elbúcsúzott Szántó Öcsi bácsitól

Kovács István szerint Öcsi bácsi távozása hatalmas veszteség a magyar ökölvívás számára. Egy korszak meghatározó alakja volt, akinek örökségét Papp László mellett méltó módon kívánják megőrizni.

„Elment Öcsi bácsi, az ember, aki meghatározta a magyar ökölvívás évtizedeit. Az emlékét nemcsak meg kell őriznünk, hanem hosszú évek kellenek ahhoz, hogy helyre tudjuk tenni, és el tudjuk képzelni nélküle az életünket. Olyan mérföldkő volt a magyar ökölvívásban és az életemben, amelyet nagyon nehéz pár óra leforgása alatt helyretenni.

Az ember maga a stílus, és Öcsi bácsi stílusosan távozott, hiszen Papp Laci bácsi emlékévének, a magyar bajnokság napján hagyott itt minket örökre. Azt szeretném, hogy a versenyen elinduló sportolók erőt merítsenek abból, hogy most egyszerre két legenda előtt tisztelgünk.

Ígérem, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökeként mindent megteszek azért, hogy Papp László mellett Öcsi bácsi hagyatéka is örökre fennmaradjon” – idézi az M4 Sport Kovács Istvánt, aki az 1996-os atlantai olimpián a magyar ökölvívás történetének első és mindmáig utolsó ötkarikás aranyérmét nyerte.