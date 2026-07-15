Szántó Imre, vagy ahogyan a magyar ökölvívás világában mindenki ismerte, „Szántó Öcsi bácsi”, minden idők egyik legsikeresebb magyar ökölvívóedzője volt. Leghíresebb tanítványa Kovács „Kokó” István, aki a legendás szakember irányításával az 1996-os atlantai olimpián aranyérmet nyert, de Erdei Zsolt sikeres pályafutásában is óriási érdemei voltak.

Szántó Öcsi bácsi a magyar ökölvívás történetének legsikeresebb edzője volt

Fotó: Török Attila / AT

Szántó Öcsi bácsira emlékezett Halász Gábor

A korábbi profi ökölvívó, Halász Gábor csak szuperlatívuszokban tudott beszélni egykori edzőjéről.

A junior válogatottban volt az edzőm, kedveltem, szerettem vele együtt dolgozni.

Sajnos nem volt tartós és hosszú a kapcsolatunk, mert korán profinak álltam, és később is csak néhány eseményen találkoztunk, de az a rövid időszak, amikor vele készülhettem, meghatározó volt és végigkísérte a pályafutásomat” – emlékezett vissza Öcsi bácsira Halász Gábor, aki profi pályafutása során 58 tétmérkőzést vívott.

Szántó Öcsi bácsi mindig kimondta, amit gondolt

A szekszárdi bokszoló egy kedves történetet is megosztott, ami a legendás tréner remek jellemét példázza.

„Kedden szóltak, hogy csütörtökön indulni kéne Németországba Herbie Hide ellen bunyózni. Nem is az én súlycsoportom volt a brit, akitől korábban Vitalij Klicsko vette el a nehézsúlyú világbajnoki címet. Az a mérkőzés nem úgy sült el, ahogy szerettem volna, ezt Öcsi bácsi is megmondta. Erre a sztorira évekkel később is emlékezett, ami jólesett.

Mindig is az az ember volt, aki kimondta, amit gondolt, ezért nagyra becsültem őt, mint edzőt és mint embert”

– idézte Halász Gábor szavait a teol.hu.

Szántó Imre az edzői pályafutását klubedzőként kezdte, majd a junior- és felnőtt-válogatottnál dolgozott. 1992 és 2004 között a magyar ökölvívó-válogatott szövetségi kapitánya volt. Irányítása alatt a magyar csapat kiemelkedő eredményeket ért el a legjelentősebb világversenyeken. 1997-ben mesteredzői címet kapott, munkáját pedig számos rangos szakmai kitüntetéssel ismerték el. Szántó Öcsi bácsi öröksége azonban nem csupán az érmekben mérhető. Tanítványai szerint szigorú, ugyanakkor emberséges edző volt, aki a fegyelem, a kitartás és a tisztelet értékeit is továbbadta sportolóinak.