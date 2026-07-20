Hétfőn a kispesti temetőben helyezték örök nyugalomra Szántó Imrét, vagy ahogyan a magyar ökölvívás világában mindenki ismerte, „Szántó Öcsi bácsit”. A 82 éves korában elhunyt szakembert családtagok, barátok, egykori tanítványok, valamint a hazai sportélet számos ismert szereplője kísérte utolsó útjára.

A magyar ökölvívás történetének legsikeresebb edzőjét, Szántó Öcsi bácsit végső nyugalomra helyezték

Fotó: MOB-Média/Szalmás Péter

Szántó Öcsi bácsit végső nyugalomra helyezték

A búcsúztatáson személyes hangvételű beszédet mondott legeredményesebb tanítványa, az 1996-os atlantai olimpia bajnoka, Kovács „Kokó” István, aki jelenleg a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke. Beszédében méltatta egykori mesterét, akinek meghatározó szerepe volt pályafutása és a magyar ökölvívás sikereinek alakulásában.

A gyászszertartáson több korábbi kiváló bokszoló is tiszteletét tette, köztük a világbajnok és olimpiai bronzérmes Erdei Zsolt, valamint a világbajnok, kétszeres olimpikon Balzsay Károly. Jelen volt továbbá Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Csötönyi Sándor, a magyar bokszszövetség korábbi vezetője, valamint Molnár Zoltán, a Magyar Edzők Társaságának elnöke és a MOB egykori főtitkára is.

Szántó Öcsi bácsi volt a magyar ökölvívás történetének legsikeresebb edzője

Szántó Imre edzői pályafutása során jelentős szerepet vállalt a magyar ökölvívás fejlődésében. A nyolcvanas évek végén a juniorválogatott irányítását vette át, emellett Papp László mellett dolgozott a felnőtt nemzeti csapat szakmai stábjában. Az 1992-es barcelonai olimpia után nevezték ki szövetségi kapitánynak, ezt a tisztséget pedig tizenkét éven át, egészen a 2004-es athéni olimpiáig töltötte be.

Vezetésével a magyar ökölvívás kiemelkedő eredményeket ért el. Kovács István 1996-ban olimpiai aranyérmet szerzett Atlantában, majd egy évvel később Budapesten Kovács és Erdei Zsolt is világbajnoki címet ünnepelhetett. Erdei később a 2000-es sydneyi olimpián bronzérmet nyert, tovább erősítve a Szántó Imre által fémjelzett sikerkorszak örökségét.