Felmentették Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét

A közlemény szerint Szöllősi György utódja Somogyi Zsolt lett. A lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására – szintén azonnali hatállyal – a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást.

Már nem Szöllősi György a Nemzeti Sport főszerkesztője

Fotó: Szabó Miklós

Már nem Szöllősi György a Nemzeti Sport főszerkesztője

A közlemény indoklása értelmében a személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön – számolt be róla az Index.

Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit – áll a közleményben.