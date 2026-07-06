Felmentették Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét

Azonnali hatállyal mentesítették a munkavégzés alól a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. A Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak kérésére döntött így Szöllősi György pozícióját illetően.
A közlemény szerint Szöllősi György utódja Somogyi Zsolt lett. A lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására – szintén azonnali hatállyal – a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást.
Már nem Szöllősi György a Nemzeti Sport főszerkesztője
A közlemény indoklása értelmében a személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön – számolt be róla az Index.
Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit – áll a közleményben.
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