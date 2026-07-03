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A wimbledoni Grand Slam-torna férfi egyesének harmadik fordulójában Fucsovics Márton küzdelmes mérkőzésen három szettben maradt alul a spanyol Alejandro Davidovich Fokinával szemben. A szerbek legendás teniszezője, Novak Djokovics 3-1-es sikerrel jutott tovább, a győztes pontot pedig egy elképesztő ütéssel szerezte meg.

Fucsovics Márton a harmadik fordulóban a világranglista 23. helyén álló Alejandro Davidovich Fokina ellen lépett pályára. A magyar teniszező alaposan megnehezítette riválisa dolgát, aki az első szettet csak rövidítésben tudta megnyerni. A második játszmát a spanyol 6:2-re hozta, a harmadikat pedig végül 6:3-ra. Az ATP-ranglistán 76. helyezett Fucsovics végig nagyot küzdött, de a bravúr elmaradt, ezzel véget ért a 34 éves teniszező wimbledoni szereplése.

Fucsovics Márton nem tudott a negyedik fordulóba jutni a wimbledoni tenisztornán
Fucsovics Márton nem tudott a negyedik fordulóba jutni a wimbledoni tenisztornán
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Novak Djokovics beérte a svájci teniszlegendát

A 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics ellenfele Arthur Rinderknech volt a negyedik fordulóba jutásért vívott mérkőzésen. A szerb klasszis az első szettet 7:5-re, a másodikat 6:4-re nyerte, francia riválisa azonban a harmadikat 6:1-gyel húzta be. Djokovics azonban ettől nem tört meg, a negyedik játszmát ha nehezen is, de rövidítésben bezsebelte, ezzel a továbbjutást is kiharcolta. 

A 39 éves sztár győztes ütése ráadásul hihetetlenül látványosra sikeredett, 

a jelenet a közösségi oldalakat is felrobbantotta. Djokovics előre vetődve ütött egy röptét, földön fekvő ellenfelének tehetetlenül kellett tudomásul vennie, hogy kiesett.

Djokovics ezzel beérte a svájci teniszlegendát, Roger Federert, immár neki is 105 győztes meccse van Wimbledonban. 

„Azt javaslom, hogy Rogerrel mérkőzzünk meg a 106-ért. Aki nyer, azé lesz. Fejezzük be itt! Hívjuk fel Rogert, hogy jöjjön ide!” 

– viccelődött a mérkőzés után a szerb.

A világelső Jannik Sinner sem hibázott, az olasz sztár 3-0-ra verte az amerikai Jenson Brooksbyt Wimbledonban, ezzel könnyedén jutott a negyedik fordulóba.

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