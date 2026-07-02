A tehetséges teniszező idén tavasszal nyerte pályafutása első Grand Slam-trófeáját, azonban a Roland Garroson aratott sikerét követően Wimbledonban már a második fordulóban elbukott.

Az orosz teniszsztár, Mirra Andrejeva kiesett Wimbledonban

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Az orosz teniszező nehezen viselte a vereséget

Andrejeva az első szettet még megnyerte cseh riválisa ellen, ám Krejcikova fordítani tudott és végül továbbjutott a harmadik fordulóba.

A 19 éves játékos nagyon dühösen fogadta a kudarcot, a mérkőzés végén mérgében a játékvezető széke felé dobta az ütőjét,

majd könnyek között jelent meg a sajtótájékoztatón.

😡 La actitud de Mirra Andreeva cuando pierde partidos es algo que tiene que mejorar de manera urgente.pic.twitter.com/DtUEm6hLw7 https://t.co/82UMUb2jZA — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 1, 2026

Andrejeva elsírta magát

Andrejeva a meccs során többször is vitába keveredett a székbíróval, de egy alkalommal saját magát is csapkodta az ütőjével. Nem értett egyet ellenfele orvosi időkérésével, később pedig azt is sérelmezte, hogy nem játszották újra a pontot, amikor elszakadt a karkötője, és gyöngyök szóródtak a pályára. A vereség után már nem tudta visszatartani az érzelmeit.

Szükségem lesz néhány napra, hogy feldolgozzam ezt.

Aztán visszatérek az edzésekhez a kemény pályás szezon előtt. Még nem tudom, melyik tornán indulok legközelebb, erről a csapatommal kell egyeztetnem” – mondta könnyeivel küszködve az orosz játékos.

Andrejeva elismerte, hogy Krejcikova megérdemelten nyert. „Nagyon kellemetlen ellenfél füvön, sokat változtatja a ritmust. Rengeteget hibáztam, és úgy érzem, én is játszhattam volna sokkal jobban” – fogalmazott önkritikusan.

Andrejeva tehát búcsúzott a wimbledoni tornától, de egyelőre nem tudni, hogy a mérkőzés végén történt ütődobása miatt számíthat-e fegyelmi büntetésre.