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Nehezen viselte a vereséget Wimbledonban a Roland Garros győztese. A 19 éves orosz teniszező, Mirra Andrejeva már a második fordulóban búcsúzott Barbora Krejcikova ellen.

A tehetséges teniszező idén tavasszal nyerte pályafutása első Grand Slam-trófeáját, azonban a Roland Garroson aratott sikerét követően Wimbledonban már a második fordulóban elbukott.

Az orosz teniszsztár, Mirra Andrejeva kiesett Wimbledonban
Az orosz teniszsztár, Mirra Andrejeva kiesett Wimbledonban
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Az orosz teniszező nehezen viselte a vereséget

Andrejeva az első szettet még megnyerte cseh riválisa ellen, ám Krejcikova fordítani tudott és végül továbbjutott a harmadik fordulóba. 

A 19 éves játékos nagyon dühösen fogadta a kudarcot, a mérkőzés végén mérgében a játékvezető széke felé dobta az ütőjét, 

majd könnyek között jelent meg a sajtótájékoztatón.

Andrejeva elsírta magát

Andrejeva a meccs során többször is vitába keveredett a székbíróval, de egy alkalommal saját magát is csapkodta az ütőjével. Nem értett egyet ellenfele orvosi időkérésével, később pedig azt is sérelmezte, hogy nem játszották újra a pontot, amikor elszakadt a karkötője, és gyöngyök szóródtak a pályára. A vereség után már nem tudta visszatartani az érzelmeit.

Szükségem lesz néhány napra, hogy feldolgozzam ezt. 

Aztán visszatérek az edzésekhez a kemény pályás szezon előtt. Még nem tudom, melyik tornán indulok legközelebb, erről a csapatommal kell egyeztetnem” – mondta könnyeivel küszködve az orosz játékos.

Andrejeva elismerte, hogy Krejcikova megérdemelten nyert. „Nagyon kellemetlen ellenfél füvön, sokat változtatja a ritmust. Rengeteget hibáztam, és úgy érzem, én is játszhattam volna sokkal jobban” – fogalmazott önkritikusan. 

Andrejeva tehát búcsúzott a wimbledoni tornától, de egyelőre nem tudni, hogy a mérkőzés végén történt ütődobása miatt számíthat-e fegyelmi büntetésre.

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