Három olimpiai bajnokkal utazik a magyar válogatott a párizsi úszó Európa-bajnokságra. Összesen 24 versenyzőnk lesz ott a francia fővárosban – 21 főből áll a medencés csapat, öten indulnak nyíltvízen, közülük ketten mindkét szakágban érdekeltek. A legnagyobb nevek Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf – akik régi sikereik helyszínére térnek vissza. Ők lehetnek azok, akik a legnagyobb eséllyel írják tovább Magyarország sikereinek történetét a kontinenstorna történelemkönyvében. Jakabos Zsuzsanna például az első versenyző lett, aki tizenegy Eb-n szerepelt de Cseh László is tíz kontinensviadalon lépett rajtkőre pályafutása során. Hosszú Katinka nyakába pedig összesen tizenöt alkalommal akasztottak aranyérmet Európa-bajnokságon, ami szintén kiemelkedő. De nemrég még Kapás Boglárkának és Verrasztó Dávidnak is szurkolhattunk a tornán.

Kós Hubert és Milák Kristóf írhatja tovább hazánk sikereinek történetét a párizsi úszó Európa-bajnokságon

Fotó: JACK GUEZ / AFP

A párizsi Európa-bajnokságon a nyíltvízi viadal augusztus 4. és 8., míg a medencés úszás 10. és 15. között esedékes. Sós Csaba szövetségi kapitány elmondta, a válogatott összeállításánál az volt az alapelv, hogy olyanok induljanak, akik döntőesélyesek.

Ennek szellemében tűztem ki a szinteket is. Az ifi Eb-ről általában az egy évvel korábban jól teljesítőket szoktuk beválogatni, de én már az idei előtt előre jeleztem, ki az a három, akikben látatlanul is bízom, és történetesen Kokas, Kertész és Pápai is érmes lett Münchenben, azaz nem is kérdés, hogy meg kell kapniuk a lehetőséget. Nyilván most egy relatíve kisebb csapattal megyünk a szokásosnál, jövőre, a budapesti világbajnokságon viszont minden távon elindulhat mindenki, aki teljesíti a World Aquatics által kitűzött szintet, váltókban is odaállunk az összes lehetséges távon, hiszen az olimpiai kvóta lesz a tét

– jelentette ki Sós Csaba szövetségi kapitány.

A magyar úszóválogatott kerete az úszó Európa-bajnokságra Medencés csapat Férfiak: Betlehem Dávid, Kós Hubert, Milák Kristóf, Márton Richárd, Németh Nándor, Pápai Olivér, Rácz Zsombor, Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán Nők: Ábrahám Minna, Jackl Vivien, Kertész Boróka, Kokas Fanni, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Szabó-Feltóthy Eszter, Ugrai Panna Csak váltóban indulnak: Jászó Ádám, Késely Ajna, Kós Olivér, Szabó Szebasztián Nyíltvízi csapat Férfiak: Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf Nők: Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória

Legutóbb még nekik szurkolhattunk (utolsó Eb-je)

Kapás Boglárka (2024 Belgrád)

Hétszeres Európa-bajnok – többek közt 400, 800 és 1500 méter gyorson, valamint 200 pillangón. 2022 júliusában ugyan bejelentette, hogy nem indul a kontinenstornán, két évvel később Belgrádban bronzérmet nyert 200 pillangón. Ez volt az utolsó Eb-je, mielőtt még ugyanebben az évben, a rövid pályás világbajnokságot követően befejezte a pályafutását.