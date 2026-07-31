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A magyar úszók nevei az utóbbi években vastag betűkkel íródtak bele a kontinensviadal történelemkönyvébe. Hosszú Katinkának, Cseh Lászlónak és Jakabos Zsuzsannának már nem szurkolhatunk az úszó Európa-bajnokságon. Párizsban Kós Hubert, Milák Kristóf, Rasovszky Kristóf és a többiek írhatják tovább hazánk sikereinek történetét.

Három olimpiai bajnokkal utazik a magyar válogatott a párizsi úszó Európa-bajnokságra. Összesen 24 versenyzőnk lesz ott a francia fővárosban – 21 főből áll a medencés csapat, öten indulnak nyíltvízen, közülük ketten mindkét szakágban érdekeltek. A legnagyobb nevek Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf – akik régi sikereik helyszínére térnek vissza. Ők lehetnek azok, akik a legnagyobb eséllyel írják tovább Magyarország sikereinek történetét a kontinenstorna történelemkönyvében. Jakabos Zsuzsanna például az első versenyző lett, aki tizenegy Eb-n szerepelt de Cseh László is tíz kontinensviadalon lépett rajtkőre pályafutása során. Hosszú Katinka nyakába pedig összesen tizenöt alkalommal akasztottak aranyérmet Európa-bajnokságon, ami szintén kiemelkedő. De nemrég még Kapás Boglárkának és Verrasztó Dávidnak is szurkolhattunk a tornán.

Kós Hubert és Milák Kristóf írhatja tovább hazánk sikereinek történetét a párizsi úszó Európa-bajnokságon
Kós Hubert és Milák Kristóf írhatja tovább hazánk sikereinek történetét a párizsi úszó Európa-bajnokságon
Fotó: JACK GUEZ / AFP

A párizsi Európa-bajnokságon a nyíltvízi viadal augusztus 4. és 8., míg a medencés úszás 10. és 15. között esedékes. Sós Csaba szövetségi kapitány elmondta, a válogatott összeállításánál az volt az alapelv, hogy olyanok induljanak, akik döntőesélyesek.

Ennek szellemében tűztem ki a szinteket is.  Az ifi Eb-ről általában az egy évvel korábban jól teljesítőket szoktuk beválogatni, de én már az idei előtt előre jeleztem, ki az a három, akikben látatlanul is bízom, és történetesen Kokas, Kertész és Pápai is érmes lett Münchenben, azaz nem is kérdés, hogy meg kell kapniuk a lehetőséget. Nyilván most egy relatíve kisebb csapattal megyünk a szokásosnál, jövőre, a budapesti világbajnokságon viszont minden távon elindulhat mindenki, aki teljesíti a World Aquatics által kitűzött szintet, váltókban is odaállunk az összes lehetséges távon, hiszen az olimpiai kvóta lesz a tét

 – jelentette ki Sós Csaba szövetségi kapitány.

A magyar úszóválogatott kerete az úszó Európa-bajnokságra

Medencés csapat

Férfiak: Betlehem Dávid, Kós Hubert, Milák Kristóf, Márton Richárd, Németh Nándor, Pápai Olivér, Rácz Zsombor, Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán

Nők: Ábrahám Minna, Jackl Vivien, Kertész Boróka, Kokas Fanni, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Szabó-Feltóthy Eszter, Ugrai Panna

Csak váltóban indulnak: Jászó Ádám, Késely Ajna, Kós Olivér, Szabó Szebasztián

Nyíltvízi csapat

Férfiak: Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf

Nők: Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória

Legutóbb még nekik szurkolhattunk (utolsó Eb-je)

Kapás Boglárka (2024 Belgrád)

Hétszeres Európa-bajnok – többek közt 400, 800 és 1500 méter gyorson, valamint 200 pillangón. 2022 júliusában ugyan bejelentette, hogy nem indul a kontinenstornán, két évvel később Belgrádban bronzérmet nyert 200 pillangón. Ez volt az utolsó Eb-je, mielőtt még ugyanebben az évben, a rövid pályás világbajnokságot követően befejezte a pályafutását.

Jakabos Zsuzsanna (2024 Belgrád)

Kétszeres Európa-bajnok, utoljára Belgrádban szerepelt a kontinensviadalon, amikor a női gyorsváltó (4×100 méter) tagjaként aranyérmet nyert. 2024-ben a torna történetének első versenyzője lett, aki a tizenegy Eb-n szerepelt.

Verrasztó Dávid (2022 Róma)

Háromszoros Európa-bajnok 400 méter vegyesen, de 2021 májusában a Budapesten rendezett kontinensviadalon nem sikerült sorozatban negyedik aranyérmét is megnyernie, a 4. helyen végzett. Utoljára a 2022-es római tornán volt ott, és ugyanebben a számban ezüstérmes lett.

Hosszú Katinka (2022 Róma)

Tizenötszörös Európa-bajnok – többek közt 200 és 400 méter vegyesen, valamin 200 pillangón és háton is. Utoljára Rómában szerepelt Eb-n, és a nő gyorsváltó (4×200) tagjaként bronzérmes lett.  Visszavonulását 2025 januárjában jelentette be.

(181228) -- BEIJING, Dec. 28, 2018 (Xinhua) -- File photo taken on Dec. 15, 2018 shows Katinka Hosszu of Hungary celebrates after Women's 200m Individual Medley Final at 14th FINA World Swimming Championships (25m) in Hangzhou, east China's Zhejiang Province. Hosszu, 29, collected four gold medals in 200m butterfly, 100m, 200m and 400m medleys from The FINA short-course Hangzhou world championships in December. She was named FINA Female Swimmer of the Year for the fourth consecutive time. (Xinhua/Wang Lili)TOP 10 WORLD ATHLETES 2018 Xinhua News Agency / eyevine Contact eyevine for more information about using this image: T: +44 (0) 20 8709 8709 E: info@eyevine.com http://www.eyevine.com December , 2018
Hosszú Katinka tizenötszörös Európa-bajnok
Fotó:  Xinhua / eyevine / NORTHFOTO

Cseh László (2021 Budapest)

Tizennégyszeres Európa-bajnok – többek közt 200 és 400 méter vegyesen, valamint 100 és 200 pillangón. A 2021-es budapesti rendezésű Európa-bajnokságon 10. kontinensviadalán lépett rajtkőre, amivel rekordot állított fel a szereplések számát tekintve. Utolsó tornáján nem sikerült dobogóra állnia, majd még ugyanebben az évben, a tokiói olimpia volt pályafutása utolsó versenye.

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