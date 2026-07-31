Három olimpiai bajnokkal utazik a magyar válogatott a párizsi úszó Európa-bajnokságra. Összesen 24 versenyzőnk lesz ott a francia fővárosban – 21 főből áll a medencés csapat, öten indulnak nyíltvízen, közülük ketten mindkét szakágban érdekeltek. A legnagyobb nevek Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf – akik régi sikereik helyszínére térnek vissza. Ők lehetnek azok, akik a legnagyobb eséllyel írják tovább Magyarország sikereinek történetét a kontinenstorna történelemkönyvében. Jakabos Zsuzsanna például az első versenyző lett, aki tizenegy Eb-n szerepelt de Cseh László is tíz kontinensviadalon lépett rajtkőre pályafutása során. Hosszú Katinka nyakába pedig összesen tizenöt alkalommal akasztottak aranyérmet Európa-bajnokságon, ami szintén kiemelkedő. De nemrég még Kapás Boglárkának és Verrasztó Dávidnak is szurkolhattunk a tornán.
A párizsi Európa-bajnokságon a nyíltvízi viadal augusztus 4. és 8., míg a medencés úszás 10. és 15. között esedékes. Sós Csaba szövetségi kapitány elmondta, a válogatott összeállításánál az volt az alapelv, hogy olyanok induljanak, akik döntőesélyesek.
Ennek szellemében tűztem ki a szinteket is. Az ifi Eb-ről általában az egy évvel korábban jól teljesítőket szoktuk beválogatni, de én már az idei előtt előre jeleztem, ki az a három, akikben látatlanul is bízom, és történetesen Kokas, Kertész és Pápai is érmes lett Münchenben, azaz nem is kérdés, hogy meg kell kapniuk a lehetőséget. Nyilván most egy relatíve kisebb csapattal megyünk a szokásosnál, jövőre, a budapesti világbajnokságon viszont minden távon elindulhat mindenki, aki teljesíti a World Aquatics által kitűzött szintet, váltókban is odaállunk az összes lehetséges távon, hiszen az olimpiai kvóta lesz a tét
– jelentette ki Sós Csaba szövetségi kapitány.
A magyar úszóválogatott kerete az úszó Európa-bajnokságra
Medencés csapat
Férfiak: Betlehem Dávid, Kós Hubert, Milák Kristóf, Márton Richárd, Németh Nándor, Pápai Olivér, Rácz Zsombor, Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán
Nők: Ábrahám Minna, Jackl Vivien, Kertész Boróka, Kokas Fanni, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Szabó-Feltóthy Eszter, Ugrai Panna
Csak váltóban indulnak: Jászó Ádám, Késely Ajna, Kós Olivér, Szabó Szebasztián
Nyíltvízi csapat
Férfiak: Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf
Nők: Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória
Legutóbb még nekik szurkolhattunk (utolsó Eb-je)
Kapás Boglárka (2024 Belgrád)
Hétszeres Európa-bajnok – többek közt 400, 800 és 1500 méter gyorson, valamint 200 pillangón. 2022 júliusában ugyan bejelentette, hogy nem indul a kontinenstornán, két évvel később Belgrádban bronzérmet nyert 200 pillangón. Ez volt az utolsó Eb-je, mielőtt még ugyanebben az évben, a rövid pályás világbajnokságot követően befejezte a pályafutását.
Jakabos Zsuzsanna (2024 Belgrád)
Kétszeres Európa-bajnok, utoljára Belgrádban szerepelt a kontinensviadalon, amikor a női gyorsváltó (4×100 méter) tagjaként aranyérmet nyert. 2024-ben a torna történetének első versenyzője lett, aki a tizenegy Eb-n szerepelt.
Verrasztó Dávid (2022 Róma)
Háromszoros Európa-bajnok 400 méter vegyesen, de 2021 májusában a Budapesten rendezett kontinensviadalon nem sikerült sorozatban negyedik aranyérmét is megnyernie, a 4. helyen végzett. Utoljára a 2022-es római tornán volt ott, és ugyanebben a számban ezüstérmes lett.
Hosszú Katinka (2022 Róma)
Tizenötszörös Európa-bajnok – többek közt 200 és 400 méter vegyesen, valamin 200 pillangón és háton is. Utoljára Rómában szerepelt Eb-n, és a nő gyorsváltó (4×200) tagjaként bronzérmes lett. Visszavonulását 2025 januárjában jelentette be.
Cseh László (2021 Budapest)
Tizennégyszeres Európa-bajnok – többek közt 200 és 400 méter vegyesen, valamint 100 és 200 pillangón. A 2021-es budapesti rendezésű Európa-bajnokságon 10. kontinensviadalán lépett rajtkőre, amivel rekordot állított fel a szereplések számát tekintve. Utolsó tornáján nem sikerült dobogóra állnia, majd még ugyanebben az évben, a tokiói olimpia volt pályafutása utolsó versenye.