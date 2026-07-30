A magyar férfi kardcsapat a vívó-vb utolsó napján a bronzéremért lépet pástra, miután az elődöntőben 45:40-es vereséget szenvedett a címvédő Franciaországtól. A Szilágyi Áron, Rabb Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan összeállítású válogatott ugyan végig harcban volt a fináléért, de a franciák a döntő asszóig megőrizték előnyüket.

A magyar férfi kardcsapat nem tudta éremmel zárni a vívó-vb-t

Fotó: FIE - International Fencing Federation﻿/Facebook

A mieink remek teljesítménnyel jutottak el a négy közé: az azeri és az üzbég csapatot magabiztosan győzték le, majd a jóval erősebb amerikaiakon is meggyőző teljesítménnyel jutott túl. Az elődöntőben a két vb-újoncot is felvonultató magyar együttes többször felzárkózott, Szilágyi és Rabb is fontos asszókat nyert meg, de a franciák minden magyar felzárkózási kísérletre válaszolni tudtak.

A bronzcsatában a tavalyi világbajnokságon bronzérmes Románia vár a magyar válogatottra. A szomszédos ország együttese a másik elődöntőben Olaszországtól kapott ki, így a két vesztes csap össze a dobogó harmadik fokáért. A magyar férfi kardválogatott legutóbb 2022-ben szerzett világbajnoki érmet csapatban, akkor ezüstéremmel zárt, most pedig azért lép pástra Hongkongban, hogy ismét vb-medállal térhessen haza.

Magyar vereség a vívó-vb bronzmeccsén

A két vb-újonccal – Tóth Bertalannal és Dallos Benedekkel – felálló magyar csapat részéről Szilágyi Áron kezdte az első asszó Radu Nitu ellen, akárcsak a franciaországi Eb fináléjában. Háromszoros olimpiai bajnokunkat akkor meglepte a 21 esztendős román, most viszont két villámgyors magyar tus után Szilágyi 5:2-es vezetésnél adta át a helyét Rabbnak, aki rendkívül magabiztos vívással növelte az előnyt, mindössze egyetlen tust engedve Razvan Ursachinak.

A felnőttpályafutása első éremasszójában vívó Tóth kissé megszeppent kezdés után rövid időre magára talált, Vlad Covaliu azonban kézben tartotta az eseményeket, és 15:13-ra felhozta a román csapatot. Szilágyi meglehetősen hullámzó asszót vívott George Dragomir ellen, a két találatnyi különbség egyre csökkent, utána Tóth ugyan adott fontos tusokat, a 25-ös határt a románok érték el előbb.