A magyar férfi kardcsapat a vívó-vb utolsó napján a bronzéremért lépet pástra, miután az elődöntőben 45:40-es vereséget szenvedett a címvédő Franciaországtól. A Szilágyi Áron, Rabb Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan összeállítású válogatott ugyan végig harcban volt a fináléért, de a franciák a döntő asszóig megőrizték előnyüket.
A mieink remek teljesítménnyel jutottak el a négy közé: az azeri és az üzbég csapatot magabiztosan győzték le, majd a jóval erősebb amerikaiakon is meggyőző teljesítménnyel jutott túl. Az elődöntőben a két vb-újoncot is felvonultató magyar együttes többször felzárkózott, Szilágyi és Rabb is fontos asszókat nyert meg, de a franciák minden magyar felzárkózási kísérletre válaszolni tudtak.
A bronzcsatában a tavalyi világbajnokságon bronzérmes Románia vár a magyar válogatottra. A szomszédos ország együttese a másik elődöntőben Olaszországtól kapott ki, így a két vesztes csap össze a dobogó harmadik fokáért. A magyar férfi kardválogatott legutóbb 2022-ben szerzett világbajnoki érmet csapatban, akkor ezüstéremmel zárt, most pedig azért lép pástra Hongkongban, hogy ismét vb-medállal térhessen haza.
Magyar vereség a vívó-vb bronzmeccsén
A két vb-újonccal – Tóth Bertalannal és Dallos Benedekkel – felálló magyar csapat részéről Szilágyi Áron kezdte az első asszó Radu Nitu ellen, akárcsak a franciaországi Eb fináléjában. Háromszoros olimpiai bajnokunkat akkor meglepte a 21 esztendős román, most viszont két villámgyors magyar tus után Szilágyi 5:2-es vezetésnél adta át a helyét Rabbnak, aki rendkívül magabiztos vívással növelte az előnyt, mindössze egyetlen tust engedve Razvan Ursachinak.
A felnőttpályafutása első éremasszójában vívó Tóth kissé megszeppent kezdés után rövid időre magára talált, Vlad Covaliu azonban kézben tartotta az eseményeket, és 15:13-ra felhozta a román csapatot. Szilágyi meglehetősen hullámzó asszót vívott George Dragomir ellen, a két találatnyi különbség egyre csökkent, utána Tóth ugyan adott fontos tusokat, a 25-ös határt a románok érték el előbb.
Az első asszójában tíz tust szerző Covaliu Rabb-bal már jobban megszenvedett, olimpiai és világbajnoki ezüstérmesünk remek fordítással visszaállította a különbséget, a magyar csapat 30:28-as előnnyel kezdhette meg a döntő utolsó harmadát.
Tóth az utolsó asszóját is elbukta, Szilágyi a 35:32-es hátrányból igyekezett faragni, de nem tudott fogást találni Covaliun, és mivel 40:34-re elhúztak a románok, Rabbnak kisebb csodára lett volna szüksége az utolsó asszóban.
Erre nem került sor, Románia 45:39-es győzelemmel megszerezte a harmadik helyet.
A magyar csapat bő egy hónapon belül másodszor mérkőzött meg fontos összecsapáson Romániával, amely most visszavágott: júniusban Szilágyiék 45:43-ra diadalmaskodtak Antonyban az Európa-bajnokság döntőjében, sorozatban harmadik aranyérmüket megszerezve a kontinensviadalon. Akkor Tóth Bertalan helyett Szatmári András volt a negyedik ember, most azonban a világ- és Európa-bajnok magyar kardvívó nem volt ott a viadalon, ugyanis nemrégiben megszületett a kisfia.
A magyar küldöttség három éremmel zárta a hongkongi világbajnokságot: korábban bronzérmes lett egyéniben Battai Sugár Katinka és a tőröző Dósa Dániel, míg a Battai, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású női kardcsapat remek vívással, a döntőben Kínát legyőzve világbajnoki címet ünnepelhetett.