A Battai Sugár Katinka, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kardcsapat remek vívással jutott el a hongkongi vívó-vb döntőjéig: a magyar együttes magabiztosan búcsúztatta Azerbajdzsánt és Japánt, az elődöntőben pedig a címvédő Franciaország ellen aratott emlékezetes, 45:44-es győzelemmel harcolta ki, hogy három év után ismét világbajnoki finálét vívhasson.

Magyar sikerrel zárult a vívó-vb női kardcsapatának versenye

Fotó: Magyar Vívó Szövetség/Facebook

A franciák elleni drámai csatát Battai Sugár döntötte el az utolsó asszó legvégén: 44:44-es állásnál a videózás után neki ítélték a győzelmet érő találatot, így a magyar válogatott visszavágott a tavalyi vb elődöntőjében elszenvedett vereségért. A döntőben Kína várt a magyar csapatra, amely 2022 és 2023 után ismét világbajnoki aranyéremért lépett pástra.

Az első párban a bronzérmesek csatájára került sor: Battai Sugár a mostani, Pan Kvimjao pedig a 2025-ös világbajnokságon lett egyéniben harmadik. A DEAC vívója láthatóan nehezen vette fel a ritmust, az első etap után így 5:2-re vezetett a kínai csapat, és ezen Spiesz Anna sem tudott kozmetikázni, a második asszó 10:3-as kínai előnnyel zárult.

A feltámadás ekkor kezdődött meg, Szűcs Luca egészen parádés vívással 12:3-ra hozta a Csang Hszin-ji elleni asszót, Spiesz pedig megtartotta az előnyt Pan Kvimjao ellen, így négy asszó után már a magyar négyes vezetett 20:18-ra.

Jöhetett Battai és Vej Csia-ji asszója, és egy újabb magabiztos teljesítmény a mieink részéről, mindössze két kínai tus érkezett az öt magyar találatra, a parádés fordítást megkezdő Szűcs viszont megszenvedett Zsao Hszüe-jivel, a rendkívül hullámzó asszót ugyan elveszítette a BVSC-Zugló vívója, de legalább a 30-as, lélektanilag fontos határt elérte a magyar négyes (30:28).

Magyar arany a vívó-vb-n

A Szűcstől nagy pofont kapó Csang ezúttal az első világbajnokságán szereplő Spiesz Annával próbálkozhatott, aki megadta a módját az utolsó saját asszójának: ismét öt tus volt a két nemzet között a különbség, Szűcs pedig ezt nagyjából tudta tartani, 40:37-es magyar vezetéssel kezdődhetett meg az utolsó asszó.