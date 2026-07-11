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Történelmi cseh házidöntőt hozott a wimbledoni női egyes fináléja, amelyben a 21 éves Linda Noskova három szettben legyőzte Karolina Muchovát. Noskova ezzel pályafutása első Grand Slam-bajnoki címét ünnepelhette Wimbledonban, és tovább erősítette a cseh női tenisz elmúlt években mutatott kiemelkedő szereplését.

A wimbledoni női egyes döntőjében Linda Noskova 6:2, 5:7, 6:3-ra múlta felül honfitársát, Karolina Muchovát. A tornán először fordult elő, hogy két cseh játékos vívta a finálét, amely fordulatos, közel két és háromnegyed órás küzdelmet hozott.

Linda Nosková of Czech Republic reacts after winning the ladies singles final match against Karolína Muchová of Czech Republic on day thirteenth of the 2026 Wimbledon Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club in London, United Kingdom on July 11, 2026. 21-year-old Noskova won the match to claim her first Wimbledon Championship. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun via AFP)
A 21 éves Linda Noskova történelmi győzelmet aratott Wimbledonban 
Fotó: Kentaro Tominaga/The Yomiuri Shimbun via AFP / Yomiuri

A 29 éves Muchova rutinosabb játékosként második Grand Slam-döntőjére készült, miután az elődöntőben meccslabdát hárítva búcsúztatta Coco Gauffot. Noskova ezzel szemben első GS-fináléját játszotta, és már ezzel is karrierje legjobb eredményét érte el.

A 21 éves Linda Noskova történelmet írt Wimbledonban

A mérkőzést a fiatalabb teniszező kezdte magabiztosabban: agresszív alapvonaljátékkal gyorsan előnybe került, és magabiztosan nyerte az első szettet. A második játszmában is közel állt a győzelemhez, ám 5:2-es vezetésénél összesen öt meccslabdát hagyott kihasználatlanul. Muchova kihasználta riválisa megtorpanását, fordított, és kiegyenlített.

A döntő szettben azonban Noskova mentálisan is bizonyította érettségét. Gyorsan 3:0-ra elhúzott, majd amikor harmadszor is 5:2-re vezetett, már nem engedte ki kezéből a győzelmet. A sikeres utolsó pont után a füvön ünnepelhette pályafutása első Grand Slam-trófeáját.

A diadal nemcsak Noskova karrierjének eddigi legnagyobb sikere, hanem újabb bizonyítéka a cseh női tenisz tartós nemzetközi fölényének. Az elmúlt másfél évtizedben Petra Kvitova, Karolina Plísková, Markéta Vondroušová és Barbora Krejčíková is döntőt játszott Wimbledonban, közülük többen a trófeát is elhódították. Noskova most új generációs bajnokként csatlakozott ehhez a sorhoz.

Annyira élveztem ezt a két hetet. Volt benne szomorúság, örömkönnyek, verejték és vér, de minden egyes pillanata megérte. Soha nem fogom elfelejteni ezt a két hetet. Szeretném megköszönni a szurkolóknak is. Olyan hangulatot teremtettetek ezen a döntőn, amilyet még soha nem éltem át, ezért alig várom, hogy visszatérhessek. Van még valaki, akinek szeretnék köszönetet mondani: az édesanyámnak. Biztosan nem állnék itt nélküled, úgyhogy köszönöm”

mondta minden idők harmadik leghosszabb wimbledoni női fináléja után Noskova, akinek édesanyja 2024-ben hunyt el.

Linda Nosková of Czech Republic (L) holds a victory plate Venus Rosewater Dish after winning the ladies singles final match against Karolína Muchová of Czech Republic on day thirteenth of the 2026 Wimbledon Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club in London, United Kingdom on July 11, 2026. 21-year-old Noskova won the match to claim her first Wimbledon Championship. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Linda Noskova (balra) és Karolina Muchova történelmi döntőt vívtak Wimbledonban 
Fotó: Kentaro Tominaga/The Yomiuri Shimbun via AFP

„Az összes mérkőzésem rendkívül kemény volt fizikailag és mentálisan is, különösen a mai, és soha nem könnyű megszerezni az utolsó pontot” – folytatta a 21 éves klasszis, majd Karolina Muchovához intézett néhány megható szót.

Karo, igazán megdolgoztattál ezért a győzelemért. Barátok vagyunk, és nagyon örülök, hogy az első Grand Slam-döntőmet éppen ellened játszhattam. Azt hiszem, ma együtt történelmet írtunk. Hiszem, hogy otthon a cseh szurkolók mindkettőnkre büszkék lehetnek, az eredménytől függetlenül” 

– mondta Noskova, aki edzője mellett családjának is köszönetet mondott, különösen édesapjának, aki annak ellenére elkísérte őt Wimbledonba, hogy nem szeret repülni.

A wimbledoni győzelemért Noskova 3,6 millió fontos pénzdíjat vehetett át, megszerezve pályafutása harmadik WTA-trófeáját és első Grand Slam-serlegét.

 

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