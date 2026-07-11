A wimbledoni női egyes döntőjében Linda Noskova 6:2, 5:7, 6:3-ra múlta felül honfitársát, Karolina Muchovát. A tornán először fordult elő, hogy két cseh játékos vívta a finálét, amely fordulatos, közel két és háromnegyed órás küzdelmet hozott.

A 21 éves Linda Noskova történelmi győzelmet aratott Wimbledonban

Fotó: Kentaro Tominaga/The Yomiuri Shimbun via AFP / Yomiuri

A 29 éves Muchova rutinosabb játékosként második Grand Slam-döntőjére készült, miután az elődöntőben meccslabdát hárítva búcsúztatta Coco Gauffot. Noskova ezzel szemben első GS-fináléját játszotta, és már ezzel is karrierje legjobb eredményét érte el.

A 21 éves Linda Noskova történelmet írt Wimbledonban

A mérkőzést a fiatalabb teniszező kezdte magabiztosabban: agresszív alapvonaljátékkal gyorsan előnybe került, és magabiztosan nyerte az első szettet. A második játszmában is közel állt a győzelemhez, ám 5:2-es vezetésénél összesen öt meccslabdát hagyott kihasználatlanul. Muchova kihasználta riválisa megtorpanását, fordított, és kiegyenlített.

A döntő szettben azonban Noskova mentálisan is bizonyította érettségét. Gyorsan 3:0-ra elhúzott, majd amikor harmadszor is 5:2-re vezetett, már nem engedte ki kezéből a győzelmet. A sikeres utolsó pont után a füvön ünnepelhette pályafutása első Grand Slam-trófeáját.

A diadal nemcsak Noskova karrierjének eddigi legnagyobb sikere, hanem újabb bizonyítéka a cseh női tenisz tartós nemzetközi fölényének. Az elmúlt másfél évtizedben Petra Kvitova, Karolina Plísková, Markéta Vondroušová és Barbora Krejčíková is döntőt játszott Wimbledonban, közülük többen a trófeát is elhódították. Noskova most új generációs bajnokként csatlakozott ehhez a sorhoz.

Annyira élveztem ezt a két hetet. Volt benne szomorúság, örömkönnyek, verejték és vér, de minden egyes pillanata megérte. Soha nem fogom elfelejteni ezt a két hetet. Szeretném megköszönni a szurkolóknak is. Olyan hangulatot teremtettetek ezen a döntőn, amilyet még soha nem éltem át, ezért alig várom, hogy visszatérhessek. Van még valaki, akinek szeretnék köszönetet mondani: az édesanyámnak. Biztosan nem állnék itt nélküled, úgyhogy köszönöm”

– mondta minden idők harmadik leghosszabb wimbledoni női fináléja után Noskova, akinek édesanyja 2024-ben hunyt el.