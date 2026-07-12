Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Közel négyórás drámát hozott a wimbledoni tenisztorna fináléja. Jannik Sinner megvédte címét a wimbledoni tenisztorna férfi egyes versenyében: a világelső olasz játékos a vasárnapi döntőben négy szettben győzte le a német Alexander Zverevet.

A 139. wimbledoni férfi fináléban – akárcsak egy évvel korábban – a világranglista első két helyezettje találkozott, ezúttal azonban a sérült Carlos Alcaraz helyett a friss Roland Garros-bajnok Zverev volt Sinner ellenfele. Az olasz teniszező az elődöntőben Novak Djokovicot búcsúztatta, míg a német Arthur Fery legyőzésével jutott pályafutása első wimbledoni döntőjébe.

A világelső Jannik Sinner megvédte a címét a wimbledoni tenisztornán
A világelső Jannik Sinner megvédte a címét a wimbledoni tenisztornán
Fotó: Kentaro Tominaga/The Yomiuri Shimbun via AFP)

Jannik Sinner megvédte a címét a wimbledoni tenisztornán

A mérkőzés kiegyenlített játékkal indult, az első szettet rövidítésben Zverev nyerte meg. A címvédő azonban a második játszmában szintén tie-breakben egyenlített, majd a harmadik szettben megszerezte az első bréket, és átvette a vezetést, Zverev pedig dühében a földhöz vágta az ütőjét. A negyedik felvonásban 3:3-nál Sinner ismét elvette Zverev adogatását, ezt követően pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

A magas színvonalú, 3 óra 47 perces döntő során mindkét játékos stabil adogatójátékot mutatott be, a fordulópontokat néhány kulcspillanatban megszerzett brék jelentette. Sinner ezzel sorozatban tizedszerre győzte le Zverevet, aki ezúttal sem tudott felülkerekedni az olasz világelsőn.

Jannik, már nem igazán kedvellek. Zsinórban kilencedszer kaptam ki tőled” 

kezdte a finálé után a német Alexander Zverev, aki legutóbb 2023 szeptemberében tudta legyőzni Sinnert a US Openen, és már maga sem tudja követni, mikor nyert legutóbb az olasz ellen. 

Italy's Jannik Sinner (L) holds the Gentlemen's Singles Trophy after winning the men's singles final tennis match against Germany's Alexander Zverev (R) on the last day of the 2026 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 12, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Alexander Zverev sportszerűen gratulált a győztes Jannik Sinnernek
Fotó: Henry Nicholls/AFP

„Gratulálok Janniknak. Ismét megmutatta, miért ő a világ legjobb játékosa. Nagyszerű élmény volt vele megosztani a centerpályát a döntő hétvégéjén. Hatalmas megtiszteltetés itt lenni. Sajnos most nem az én játékom érvényesült, de mindenekelőtt gratulálok neki” – folytatta Zverev, aki ezt követően hangsúlyozta, hogy fantasztikusan érezte magát a wimbledoni tenisztornán, még akkor is, ha a döntőt elveszítette

Csodálatos két hónap volt. Úgy érkeztünk a csapatommal Wimbledonba, hogy korábban még a negyeddöntőig sem jutottunk el, most pedig döntőt játszottunk. Huszonkilenc évesen most először érzem igazán azt, hogy képes lehetek megnyerni ezt a trófeát” 

– tette hozzá a világranglista második helyén álló német teniszező. 

JANNIK SINNER of Italy holds a victory trophy after winning the gentlemens singles final match against ALEXANDER ZVEREV of Germany on day fourteenth of the 2026 Wimbledon Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club in London, United Kingdom on July 12, 2026. Italian SINNER won the match to claim the championship for the second consecutive year. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Jannik Sinner sorozatban tizedszer győzte le Alexander Zverevet
Fotó: Kentaro Tominaga/The Yomiuri Shimbun via AFP)

Hihetetlen érzés, de először is hozzád, a csapatodhoz és a családodhoz szeretnék szólni. Párizsban elérted a legfontosabb célodat, megnyertél egy Grand Slam-tornát, ma pedig ismét egészen közel voltál a sikerhez” – mondta a világelső Sinner a döntőben alulmaradó Zverevnek, aki júniusban pályafutása első Grand-Slam tornáját nyerte a Roland Garroson. 

Tudom, hogy a következő célod az, hogy világelső legyél, és már nagyon-nagyon közel jársz hozzá” 

– folytatta az olasz klasszis Zverev méltatását, majd értékelte a mérkőzést is. 

Mindketten nagyon jól kezdtünk, remekül szerváltunk. A csapatommal a lehető legjobban felkészültünk, ezért szeretném megköszönni azt a rengeteg támogatást, amit kapok. Édesanyám többször is kiment a stadionból a meccs közben – játékosként pontosan tudom, hogy ezt nem könnyű végignézni. Ez ismét egy fantasztikus döntő volt, és ehhez mindig két játékos kell” 

– mondta Sinner, aki hangsúlyozta, hogy a Wimbledonban a legjobb dolog teniszezni.

A 23 éves Sinner pályafutása 30. tornagyőzelmét és ötödik Grand Slam-trófeáját szerezte meg, sikeréért pedig 3,6 millió font pénzdíjban részesült.

Wimbledoni tenisztorna, férfi egyes, döntő:
Jannik Sinner (olasz, 1.)-Alexander Zverev (német, 2.) 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4

  • kapcsolódó cikkek:
Ha ezt is elveszíti, sosem heveri ki: Zverev nyerte a Roland Garrost
Drámai elődöntő: csalással vádolták a világelsőt az Australian Openen
A wimbledoni veresége után Serena Williams fontos döntést hozott a jövőről
David Beckham és a Marvel-hősök sztárparádét rendeztek Wimbledonban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!