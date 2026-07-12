A 139. wimbledoni férfi fináléban – akárcsak egy évvel korábban – a világranglista első két helyezettje találkozott, ezúttal azonban a sérült Carlos Alcaraz helyett a friss Roland Garros-bajnok Zverev volt Sinner ellenfele. Az olasz teniszező az elődöntőben Novak Djokovicot búcsúztatta, míg a német Arthur Fery legyőzésével jutott pályafutása első wimbledoni döntőjébe.

A világelső Jannik Sinner megvédte a címét a wimbledoni tenisztornán

Fotó: Kentaro Tominaga/The Yomiuri Shimbun via AFP)

Jannik Sinner megvédte a címét a wimbledoni tenisztornán

A mérkőzés kiegyenlített játékkal indult, az első szettet rövidítésben Zverev nyerte meg. A címvédő azonban a második játszmában szintén tie-breakben egyenlített, majd a harmadik szettben megszerezte az első bréket, és átvette a vezetést, Zverev pedig dühében a földhöz vágta az ütőjét. A negyedik felvonásban 3:3-nál Sinner ismét elvette Zverev adogatását, ezt követően pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

A magas színvonalú, 3 óra 47 perces döntő során mindkét játékos stabil adogatójátékot mutatott be, a fordulópontokat néhány kulcspillanatban megszerzett brék jelentette. Sinner ezzel sorozatban tizedszerre győzte le Zverevet, aki ezúttal sem tudott felülkerekedni az olasz világelsőn.

Jannik, már nem igazán kedvellek. Zsinórban kilencedszer kaptam ki tőled”

– kezdte a finálé után a német Alexander Zverev, aki legutóbb 2023 szeptemberében tudta legyőzni Sinnert a US Openen, és már maga sem tudja követni, mikor nyert legutóbb az olasz ellen.

Alexander Zverev sportszerűen gratulált a győztes Jannik Sinnernek

Fotó: Henry Nicholls/AFP

„Gratulálok Janniknak. Ismét megmutatta, miért ő a világ legjobb játékosa. Nagyszerű élmény volt vele megosztani a centerpályát a döntő hétvégéjén. Hatalmas megtiszteltetés itt lenni. Sajnos most nem az én játékom érvényesült, de mindenekelőtt gratulálok neki” – folytatta Zverev, aki ezt követően hangsúlyozta, hogy fantasztikusan érezte magát a wimbledoni tenisztornán, még akkor is, ha a döntőt elveszítette

Csodálatos két hónap volt. Úgy érkeztünk a csapatommal Wimbledonba, hogy korábban még a negyeddöntőig sem jutottunk el, most pedig döntőt játszottunk. Huszonkilenc évesen most először érzem igazán azt, hogy képes lehetek megnyerni ezt a trófeát”

– tette hozzá a világranglista második helyén álló német teniszező.