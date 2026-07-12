A 139. wimbledoni férfi fináléban – akárcsak egy évvel korábban – a világranglista első két helyezettje találkozott, ezúttal azonban a sérült Carlos Alcaraz helyett a friss Roland Garros-bajnok Zverev volt Sinner ellenfele. Az olasz teniszező az elődöntőben Novak Djokovicot búcsúztatta, míg a német Arthur Fery legyőzésével jutott pályafutása első wimbledoni döntőjébe.
Jannik Sinner megvédte a címét a wimbledoni tenisztornán
A mérkőzés kiegyenlített játékkal indult, az első szettet rövidítésben Zverev nyerte meg. A címvédő azonban a második játszmában szintén tie-breakben egyenlített, majd a harmadik szettben megszerezte az első bréket, és átvette a vezetést, Zverev pedig dühében a földhöz vágta az ütőjét. A negyedik felvonásban 3:3-nál Sinner ismét elvette Zverev adogatását, ezt követően pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.
A magas színvonalú, 3 óra 47 perces döntő során mindkét játékos stabil adogatójátékot mutatott be, a fordulópontokat néhány kulcspillanatban megszerzett brék jelentette. Sinner ezzel sorozatban tizedszerre győzte le Zverevet, aki ezúttal sem tudott felülkerekedni az olasz világelsőn.
Jannik, már nem igazán kedvellek. Zsinórban kilencedszer kaptam ki tőled”
– kezdte a finálé után a német Alexander Zverev, aki legutóbb 2023 szeptemberében tudta legyőzni Sinnert a US Openen, és már maga sem tudja követni, mikor nyert legutóbb az olasz ellen.
„Gratulálok Janniknak. Ismét megmutatta, miért ő a világ legjobb játékosa. Nagyszerű élmény volt vele megosztani a centerpályát a döntő hétvégéjén. Hatalmas megtiszteltetés itt lenni. Sajnos most nem az én játékom érvényesült, de mindenekelőtt gratulálok neki” – folytatta Zverev, aki ezt követően hangsúlyozta, hogy fantasztikusan érezte magát a wimbledoni tenisztornán, még akkor is, ha a döntőt elveszítette
Csodálatos két hónap volt. Úgy érkeztünk a csapatommal Wimbledonba, hogy korábban még a negyeddöntőig sem jutottunk el, most pedig döntőt játszottunk. Huszonkilenc évesen most először érzem igazán azt, hogy képes lehetek megnyerni ezt a trófeát”
– tette hozzá a világranglista második helyén álló német teniszező.
„Hihetetlen érzés, de először is hozzád, a csapatodhoz és a családodhoz szeretnék szólni. Párizsban elérted a legfontosabb célodat, megnyertél egy Grand Slam-tornát, ma pedig ismét egészen közel voltál a sikerhez” – mondta a világelső Sinner a döntőben alulmaradó Zverevnek, aki júniusban pályafutása első Grand-Slam tornáját nyerte a Roland Garroson.
Tudom, hogy a következő célod az, hogy világelső legyél, és már nagyon-nagyon közel jársz hozzá”
– folytatta az olasz klasszis Zverev méltatását, majd értékelte a mérkőzést is.
Mindketten nagyon jól kezdtünk, remekül szerváltunk. A csapatommal a lehető legjobban felkészültünk, ezért szeretném megköszönni azt a rengeteg támogatást, amit kapok. Édesanyám többször is kiment a stadionból a meccs közben – játékosként pontosan tudom, hogy ezt nem könnyű végignézni. Ez ismét egy fantasztikus döntő volt, és ehhez mindig két játékos kell”
– mondta Sinner, aki hangsúlyozta, hogy a Wimbledonban a legjobb dolog teniszezni.
A 23 éves Sinner pályafutása 30. tornagyőzelmét és ötödik Grand Slam-trófeáját szerezte meg, sikeréért pedig 3,6 millió font pénzdíjban részesült.
Wimbledoni tenisztorna, férfi egyes, döntő:
Jannik Sinner (olasz, 1.)-Alexander Zverev (német, 2.) 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4
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