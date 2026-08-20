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Fürdőruhás fotói miatt támadják a női világranglistát vezető fehérorosz teniszezőt. Arina Szabalenka túl sok szexi képet oszt meg magáról a közösségi oldalain, miközben a teljesítménye visszaesett.

Arina Szabalenka heves kritikát kapott a rajongóktól, akik szerint egyre kevésbé foglalkozik a tenisszel, és inkább a közösségi médiában aktív. A fehérorosz sztár a Roland Garroson és Wimbledonban is csalódást okozott, előbb a negyeddöntőben, majd a nyolcaddöntőben búcsúzott, majd a hónap elején a montreali Canadian Openen sem jutott tovább a harmadik fordulónál. "Több tenisz, kevesebb telefon" - írták neki a szurkolók az újabb bikinis fotók láttán.

Arina Szabalenka teljesítménye visszaesett a pályán
Arina Szabalenka teljesítménye visszaesett a pályán Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Habár a világelső formája visszaesett, a közösségi médiában továbbra is aktív. Sorra osztja meg a görögországi nyaralása során készült képeket, illetve a szponzorok számára készített fotósorozatokat. A rajongók szerint kevesebb bikinis fotó, több tenisz előnyösebb lenne... - írja a Daily Mail.

Arina Szabalenka világelsősége veszélybe került

Sokan amiatt aggódnak, hogy elveszítheti az immáron 96 hete tartó világelsőségét, és erre reális esélye lehet a közeljövőben. A kazah Jelena Ribakina a második helyen már csak 345 ponttal van lemaradva Szabalenkától.

Szabalenka reagált, azt mondta, a neten megosztott rövid tartalmak valójában pozitív hatással vannak a mentális egészségére. Olyan, mint egy menekülés - idézte őt a Magyar Nemzet.

 

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