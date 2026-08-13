Július elején a monacói Gyémánt Liga-viadalon 44.47 másodpercre javította saját országos csúcsát Molnár Attila, aki egyértelműen éremesélyesként érkezett a birminghami atlétikai Eb-re. A 24 éves atléta a 400 méteres síkfutás döntőjében jól kezdett, sokáig versenyben volt az éremért, de a hajrában kissé görcsössé vált, és 44.55 másodperccel végül negyedik lett.

Molnár Attila végül lemaradt a dobogóról az atlétikai Eb-n

Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Atlétikai Eb: Molnár Attila saját magát okolta a kudarcért

„Megmondom őszintén, hogy én vagyok az első vesztes.

Ne szépítsük. Az első ember, aki lemarad a buszról, akinek a pontjai nem érik el a felvételi határt. Ez szívás, ez van.

Nem a lépés nem jött ki, nem az időjárás volt rossz, nem a bemelegítés nem volt ideális. Nem! Én nem akartam eléggé, és ennek ilyen ára van. Szóval most aludjak is rosszul, tanuljam meg, hogy a négyszáznak négyszáznál van vége. A hiba bennem van, meg kell találnom” – nyilatkozta önkritikusan az M4 Sportnak a finálét követően Molnár.

A hetedik helyen célba ért Enyingi Patrik sem volt maradéktalanul elégedett a teljesítményével, de Molnár Attilával együtt még nem ért véget számukra a viadal. Mindketten tagjai a 4x400 méteres váltónak, melyre péntek délelőtt vár az előfutam, és ha továbbjutnak, akkor vasárnap éremért küzdhetnek a döntőben.

A birminghami atlétikai Eb-n a magyarok már örülhettek egy óriási sikernek, ugyanis a kalapácsvető Halász Bence elképesztő dobással lett Európa-bajnok.