A pénteki előfutamból a Kovács Árpád, Plisz Balázs, Csahóczy Csanád, Molnár Attila összeállítású négyes jutott be a vasárnapi döntőbe az atlétikai Európa-bajnokságon. A kontinensviadal zárószámában Enyingi Patrik vette át Csahóczy helyét a fináléra, a magyar váltó pedig 2:59.68 perces országos csúccsal az ötödik helyen ért célba. A mieink a dobogóért is harcban voltak, amelyről mindössze 19 századdal maradtak le.

Molnár Attiláék óriási sikerrel zárták az atlétikai Európa-bajnokságot

Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Az atlétikai Európa-bajnokság magyar hősei országos csúcsot futottak

A magyar férfi 4x400 méteres váltó főszereplője, Molnár Attila a 400 méteres síkfutás döntője után még csalódottan értékelt, de a néhány nappal később elért siker után már boldogan nyilatkozott. A csapaton belüli egységgel, a morállal kapcsolatban vicces poént sütött el Molnár.

„Persze, ma délben bevertünk egy pepperonis pizzát. Azért azzal összehangolódtunk, úgyhogy kerek lett a történet.

Nem kellett nekünk sok nap. Kettő? 48 óra. Az egyéni döntő után Patrikkal átkapcsoltunk, és azt mondtuk, hogy most akkor leülünk körbe. Nem B-opció volt a váltó nekünk, hanem a srácoknak az esély, és nagyon jól megragadták, és mi is itt voltunk. Büszke vagyok mindenkire!” – mondta a 24 éves atléta.

A vasárnap véget ért atlétikai Európa-bajnokságon a magyar csapat egy-egy arany- és ezüstérmet szerezve az éremtáblázat 12. helyén zárt.