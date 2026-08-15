Hiába állt végig dobogós helyen a férfi gyaloglók maratoni távján, egy bíró döntés megfosztotta az éremszerzéstől Venyercsán Bencét a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 30 éves magyar sportoló az utolsó kilométerre fordulva kapta meg harmadik figyelmeztetését, így végül a hatodik helyen zárt.

A gyalogló Venyercsán Bence hatodik lett a férfiak maratoni távján a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon

Fotó: Alvaro Diaz

Venyercsán Bence az atlétikai Európa-bajnokságon

Venyercsán Bence nagyon közel állt ahhoz, hogy a kalapácsvető Halász Bence keddi aranya után újabb magyar érmet szerezzen a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A férfi gyaloglók maratoni távján hamar ellépett a mezőnytől, majd sokáig vezetett. A 30 éves atléta viszont korán megkapta az első figyelmeztetését kapott, majd a táv felének környékén még egyet – számolt be róla a Magyar Nemzet.