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Venyercsán Bencét az utolsó kilométerre fordulva egy bírói döntés fosztotta meg az ezüstéremtől. A 30 éves magyar sportoló a férfi gyaloglók maratoni távján három figyelmeztetést is kapott az atlétikai Európa-bajnokságon, aminek köszönhetően végül a hatodik lett.

Hiába állt végig dobogós helyen a férfi gyaloglók maratoni távján, egy bíró döntés megfosztotta az éremszerzéstől Venyercsán Bencét a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 30 éves magyar sportoló az utolsó kilométerre fordulva kapta meg harmadik figyelmeztetését, így végül a hatodik helyen zárt.

Venyercsán Bence a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon
A gyalogló Venyercsán Bence hatodik lett a férfiak maratoni távján a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon
Fotó: Alvaro Diaz

Venyercsán Bence az atlétikai Európa-bajnokságon

Venyercsán Bence nagyon közel állt ahhoz, hogy a kalapácsvető Halász Bence keddi aranya után újabb magyar érmet szerezzen a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A férfi gyaloglók maratoni távján hamar ellépett a mezőnytől, majd sokáig vezetett. A 30 éves atléta viszont korán megkapta az első figyelmeztetését kapott, majd a táv felének környékén még egyet – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Bár 38 kilométernél az olasz Massimo Stano átvette a vezetést és ellépett Venyercsánttól, a magyar versenyző közel került az ezüstérem megszerzéséhez. Az utolsó kilométerre fordulva viszont megkapta a harmadik figyelmeztetését a bíróktól – ami négy perces kényszermegállással jár a szabályok értelmében –, így többen is megelőzték. Végül a hatodik lett.

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