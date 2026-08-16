Történelmi magyar sportsiker született az atlétikai Európa-bajnokságon

Történelmi magyar sportsiker született a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Vindics-Tóth Lili Anna élete legjobb eredményével második lett női maratonfutásban – ahol korábban még soha nem volt példa magyar éremszerzésre.

Vindics-Tóth Lili Anna ezüstérmes lett női maratonfutásban a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Vindics-Tóth Lili Anna ezüstérmes az atlétikai Európa-bajnokságon

Vindics-Tóth Lili Anna 2:27:21-es idejével élete legjobb eredményét érte el a birminghami atlétikai Európa-bajnokság női maratonfutásában. A 27 éves sportoló taktikusan versenyzéssel végül a második helyen ért célba, sporttörténelmet írva ezzel. Női maratonfutásban ugyanis magyar versenyző korábban még soha nem nyert érmet – írja a Magyar Nemzet.

Bár a másik magyar versenyző, Szabó Nóra sokáig a harmadik helyen futott, végül 2.27.39-es idővel a negyedik helyen végzett.