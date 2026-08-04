Remek évet fut Betlehem Dávid: a 22 éves úszó idén már megnyerte a világkupa összetett versenyét, most pedig a 2026-os Európa-bajnokságon is letette a névjegyét. A 10 kilométeres nyílt vízi úszásban hatalmas csatát vívott riválisaival, és végül ezüstérmet szerzett. Betlehem az eredményhirdetést követően elmondta, az egész verseny során kifejezetten jól érezte magát, és sikerült betartania az edzőjével előzetesen megbeszélt taktikát. A hajrával kapcsolatban ugyanakkor maradt benne némi hiányérzet: úgy vélte, talán egy kicsit korán indította meg a végső rohamot.

Betlehem Dávid ezüstérmes a vizes Európa-bajnokság 10 kilométeres nyíltvízi úszószámában Fotó: AFP

Betlehem Dávid hadat üzent Florian Wellbrocknak

Jól éreztem magam. Éreztem, hogy a franciák végig elöl akarnak lenni, de a hazai közönség előtt látszott rajtuk, hogy sokszor erőből is próbálják tartani az első helyet. A hatodik kör végére azt mondtam magamnak, hogy most már tényleg elöl kell maradni és menni. Remélem, sok jó taktikai döntést hoztam menet közben, viszont a végén egy kicsit korán indítottam meg a hajrát. De azért szerintem elég jól bírtam, hiszen hárman maradtunk a végére, Klemet is egy kicsit leszakadt rólunk. Nagyon feküdt Florent-nak (Wellbrock - szerk.) ez a meleg víz, úgyhogy tényleg nem vagyok csalódott. Tőle kikapni azért nem olyan rossz, de remélem, holnap én verem meg őt.

– nyilatkozta Betlehem Dávid az M4 Sport stábjának. A 22 éves úszó örömét fejezte ki amiatt, hogy a világkupa összetett elsősége után újabb értékes éremmel gazdagította idei eredménysorát.