Remek évet fut Betlehem Dávid: a 22 éves úszó idén már megnyerte a világkupa összetett versenyét, most pedig a 2026-os Európa-bajnokságon is letette a névjegyét. A 10 kilométeres nyílt vízi úszásban hatalmas csatát vívott riválisaival, és végül ezüstérmet szerzett. Betlehem az eredményhirdetést követően elmondta, az egész verseny során kifejezetten jól érezte magát, és sikerült betartania az edzőjével előzetesen megbeszélt taktikát. A hajrával kapcsolatban ugyanakkor maradt benne némi hiányérzet: úgy vélte, talán egy kicsit korán indította meg a végső rohamot.
Betlehem Dávid hadat üzent Florian Wellbrocknak
Jól éreztem magam. Éreztem, hogy a franciák végig elöl akarnak lenni, de a hazai közönség előtt látszott rajtuk, hogy sokszor erőből is próbálják tartani az első helyet. A hatodik kör végére azt mondtam magamnak, hogy most már tényleg elöl kell maradni és menni. Remélem, sok jó taktikai döntést hoztam menet közben, viszont a végén egy kicsit korán indítottam meg a hajrát. De azért szerintem elég jól bírtam, hiszen hárman maradtunk a végére, Klemet is egy kicsit leszakadt rólunk. Nagyon feküdt Florent-nak (Wellbrock - szerk.) ez a meleg víz, úgyhogy tényleg nem vagyok csalódott. Tőle kikapni azért nem olyan rossz, de remélem, holnap én verem meg őt.
– nyilatkozta Betlehem Dávid az M4 Sport stábjának. A 22 éves úszó örömét fejezte ki amiatt, hogy a világkupa összetett elsősége után újabb értékes éremmel gazdagította idei eredménysorát.
Ez volt az Európa-bajnokság lényege, a főszám, a királyszám, úgyhogy örülök, hogy dobogó lett belőle, ráadásul nem is a dobogó legalsó foka. Persze jobb lett volna, ha nyerek, de erre még lesz néhány esélyem, igaz, olimpiai számban már csak később. Jó érzés tudni, hogy ott vagyok a legjobbak között és remélem úgy tudok menni a 2028-os olimpiára, hogy én vagyok az egyik legesélyesebb.
A Szajna vízminősége már az Európa-bajnokság előtt is komoly aggodalmat keltett a magyar csapat háza táján, különösen az elmúlt időszak kedvezőtlen tapasztalatai miatt.
Betlehem Dávid korábban úgy fogalmazott, véleménye szerint nem lenne szabad a folyóban megrendezni a versenyt, hiszen a sportolók egészsége fontosabb annál, mint hogy a viadalnak a látványos párizsi környezet adjon otthont.
Erről is beszélt Betlehem Dávid, aki egyelőre megvárja, mit hoz a holnap, ugyanakkor úgy érzi, ezúttal jóval könnyebb volt a Szajnában versenyezni, mint a 2024-es párizsi olimpián.
"Olyan szempontból könnyebb volt, hogy nem volt akkora sodrás. Ennek ellenére össze-vissza úsztunk, mintha ugyanúgy sodort volna minket a víz, mint az olimpián. Viszont nehezítette a versenyt, hogy kisebb volt a pálya, sokkal több volt a forduló, és jóval több volt a verekedés, a helyezkedés. Mivel hármas levegővétellel próbáltam úszni, mindkét oldalra jól ráláttam, és észrevettem, ha valaki megpróbált feljönni mellénk. Azt is láttam, hogy amikor valaki mellett úsztam, inkább őt támadták, mert próbáltam előttük kacskaringózni és jól helyezkedni. Ilyen szempontból nehezebb volt, de összességében szerintem egyszerűbb verseny volt, mint Párizsban"
- zárta a 22 éves Európa-bajnoki ezüstérmes magyar úszó.
Eredmények, nyíltvízi úszás:
férfi 10 km, Európa-bajnokság:
1. Florian Wellbrock (Németország) 1:55:18.3 óra
2. BETLEHEM DÁVID 1:55:20.5
3. Oliver Klemet (Németország) 1:55:24.8
…16. KOVÁCS-SERES HUNOR 1:56:15.2
…23. RASOVSZKY KRISTÓF 1:58:02.3