Kedden megkezdődtek a párizsi Európa-bajnokság nyíltvízi úszóversenyei, az első napon az olimpiai programban is szereplő 10 kilométeres táv küzdelmeit rendezték meg. A mezőny a 2024-es párizsi olimpiához hasonlóan a Szajnában teljesítette a távot, a férfiak 44 fős mezőnyében pedig három magyarnak, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristófnak, az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávidnak és Kovács-Seres Hunornak is szurkolhattunk.

Betlehem Dávid idén megnyerte a világkupa-sorozatának összetett versenyét Fotó: AFP

A Szajna vízminősége már az Európa-bajnokság előtt is komoly témát szolgáltatott a magyar csapatnál, különösen az elmúlt időszak kedvezőtlen tapasztalatai miatt.

Betlehem Dávid korábban úgy fogalmazott, szerinte nem kellene a folyóban megrendezni a versenyt, mivel a sportolók egészsége fontosabb annál, hogy látványos párizsi környezetben rendezzék meg a viadalt.

Aggodalma nem volt alaptalan, hiszen az elmúlt időszakban több nyíltvízi úszó is megbetegedett rossz vízminőségű versenyek után, Fábián Bettina pedig a júniusi setúbali világkupaversenyt követően kórházi kezelésre is szorult.

Betlehem Dávid ezüstérmes 10 kilométeren

A verseny első néhány kilométerén Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf is a mezőny első felében úszott, kiegyensúlyozott teljesítménnyel tartva a lépést az élmezőnnyel. 5 kilométer után Betlehem rövid időre a vezetést is átvette, az olimpiai bajnok Rasovszky visszacsúszott, és a 18. helyen haladt, míg Kovács-Seres Hunort a 21. pozícióban mérték. Az utolsó két kilométerre fordulva hatalmas csata alakult ki az élmezőnyben, Betlehem Dávid remekül tartotta magát, és végig ott úszott a legjobbak között.

Az utolsó kilométerre fordulva Betlehem Dávid közel két testhossznyi előnnyel átvette a vezetést Florian Wellbrock előtt, aki láthatóan elfáradt a hajrára. Betlehem az utolsó 1250 méteren már egyértelműen az élen haladt, miközben a partról folyamatosan buzdították a magyar úszót. Kovács-Seres Hunor is remekül tartotta magát, az utolsó körre fordulva a legjobb tíz között haladt. Rasovszky Kristóf a hajrában kisebb csetepatéba keveredett, amelynek következtében leszakadt az élmezőnytől, és ezt követően már nem tudott visszakapaszkodni a legjobbak közé.

Az utolsó 500 méteren hatalmas csata bontakozott ki az aranyéremért: Betlehem Dávid magasabb fokozatba kapcsolt, és sokáig az élen diktálta a tempót. A hajrában azonban Florian Wellbrock még mozgósítani tudta utolsó erőtartalékait, utolérte, majd megelőzte a magyar úszót, így Betlehem végül ezüstérmet szerzett a királyszámban.

A másik két magyar közül Kovács-Seres Hunor a 16. helyen végzett, míg az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 23. helyen ért célba.