Nagyszerű idényt tudhat maga mögött Betlehem Dávid: a 22 éves úszó idén már megnyerte a világkupa összetett versenyét, a 2026-os Európa-bajnokságon pedig ismét letette a névjegyét. A 10 kilométeres nyílt vízi úszásban hatalmas csatát vívott riválisaival, végül a német Florian Wellbrock mögött ezüstérmet szerzett. Egy nappal később 5 kilométeren is remekelt, és újabb szépen csillogó ezüsttel gazdagította gyűjteményét. A verseny után Betlehem Dávid elmondta, minden lehetséges módon megpróbálta megelőzni német vetélytársát, a hajrára azonban már teljesen elkészült az erejével.

Betlehem Dávid (balra) ismét ezüstérmet szerzett a 2026-os úszó Európa-bajnokságon Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Betlehem Dávid: Elfáradtam, mint az állat

Próbáltam mindent: kívül, belül, alatta, fölötte, mindenféleképpen előzni, de a végén erősebb volt. Éreztem, hogy én vagyok belül, ő pedig kiment a hajóhoz. Egy ideig úgy tűnt, egymás mellett haladunk, talán még egy kis előnyöm is volt, de addigra elfáradtam, mint az állat. Mindent kiúsztam magamból, ezért nem vagyok elégedetlen. Egyelőre nincs ellene igazán fegyverünk, ugyanakkor a világkupán láthattuk, hogy ő is tud hibázni, és nem sokszor tudott előttem végezni

– nyilatkozta Betlehem Dávid, aki a tegnapi eredményhirdetést követően azzal viccelődött legnagyobb vetélytársával, hogy talán nem kellene elindulnia az 5 kilométeres versenyen. Wellbrock azonban, mint mondta, nem igazán volt vevő az ötletre.

Azért mégiscsak 29 éves, szóval lehet, hogy már számolja vissza a napokat. De tényleg örülök neki, hogy van egy ellenfelem, és hogy tol előre engem nap mint nap.

Mint ahogy azt az Origo Sport is megírta, Betlehem Dávid teljes olimpiai ciklusban gondolkodik, ezért fontos számára, hogy minden vízhőmérséklet mellett képes legyen megméretni magát, és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. A világkupa megnyerése után azonban úgy érezte, mentálisan teljesen kimerült.

"Sokszor kellett úgy odaállnom, hogy tudtam, nagyon hideg lesz a víz, ráadásul hullámos, ami nem nekem kedvez. Mégis muszáj volt ott lennem, nyernem, és mindent megtennem azért, hogy mentálisan kibírjam ezt az egészet. Amikor pedig odaérek Los Angelesbe, akkor ne azon gondolkodjak, hogy „hú, hideg a víz, most mit kell csinálnom?”, hanem már legyen tapasztalatom ezekben a helyzetekben. Minél többször rá kellett vennem magamat fejben arra, hogy átmenjek ezeken a holtpontokon, és valahogy legyőzzem a fázást, a remegést. Már úgy jöttem ide az Eb-re, hogy voltak bennem kisebb kételyek azzal kapcsolatban, milyen formában vagyok. A livignói tábor végén már éreztem, hogy mentálisan nagyon a végét járom. Amiatt pedig, hogy fejben elfáradtam, elkezdtek előjönni fizikai problémák is: fájdogált a vállam és a könyököm. De most nem vagyok csalódott, nagyon jól éreztem magam ismét"

– fogalmazott Betlehem Dávid.