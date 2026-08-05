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Újabb éremesélyekkel ugrott vízbe a magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságon, ezúttal a férfiak 5 kilométeres nyíltvízi versenyében. Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid és Kovács-Seres Hunor is ott volt a rajtnál.

A 2026-os úszó Európa-bajnokság szerdai versenynapján a férfiak 5 kilométeres nyíltvízi úszásával kezdődött meg a program. A mezőnyben ismét három magyar versenyzőnek is szurkolhattunk: az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, az olimpiai bronzérmes és Európa-bajnoki bronzérmes Betlehem Dávid, valamint Kovács-Seres Hunor is rajthoz állt. 

Betlehem Dávid (balra) Európa-bajnoki ezüstérmesként, Rasovszky Kristóf pedig olimpiai bajnokként ugrott a vízbe
Betlehem Dávid (balra) Európa-bajnoki ezüstérmesként, Rasovszky  Kristóf pedig olimpiai bajnokként ugrott a vízbe Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Betlehem Dávid ismét ezüstérmes lett az Eb-n

A verseny elején rögtön magához ragadta a kezdeményezést Florian Wellbrock, aki kedden Betlehem Dávid előtt nyerte meg a 10 kilométeres olimpiai számot. A 2 kilométeres mérőpontnál az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf követte a német klasszist, mindössze húsz karcsapásnyi lemaradással, mögötte pedig Betlehem vette fel az utazósebességet. A táv háromnegyedénél még mindig Wellbrock haladt az élen, ekkorra azonban a többiek is felzárkóztak hozzá. Ezt követően Rasovszky és Betlehem is tempót váltott, és megkezdte a hajrát. Az utolsó kilométerre fordulva azonban Rasovszky Kristóf balszerencsésen nekiúszott az egyik bójának, ami jelentősen hátráltatta a magyar olimpiai bajnokot, így visszaesett a középmezőnybe. Betlehem Dávid eközben továbbra is tartotta magát az élmezőnyben, és jó pozícióból várhatta a hajrát.

Az utolsó 500 méteren hatalmas csata bontakozott ki az aranyéremért. Betlehem Dávid egy remek tempóváltással próbálta meglepni Florian Wellbrockot, a bójafordulónál azonban a német klasszis még visszaverte a magyar úszó első támadását. Betlehem nem adta fel, az utolsó métereken ismét megindította a hajrát, ám végül nem sikerült megelőznie riválisát. 

A 10 kilométeren szerzett ezüstérem után így 5 kilométeren is a dobogó második fokára állhatott fel.

 

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