Betlehem Dávid két ezüstéremmel a háta mögött vágott neki a péntek délelőtti versenynek. A párizsi olimpián bronzérmes úszóklasszis rendre jól teljesít a francia fővárosban, ezen az Eb-n már a harmadik érmét nyerte. Betlehem a 3 kilométeres kieséses viadal döntőjében egyedülálló taktikát választott, a mezőnytől elúszva a Szajna közepéről támadta a célt, majd riválisai elé tudott vágni, alaposan meglepve őket. A 22 éves úszó csodás győzelmet aratott, az M4 Sportnak adott nyilatkozata pedig hasonlóan emlékezetesre sikeredett.

Betlehem Dávid aranyérmes lett a párizsi vizes Eb-n

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Betlehem Dávid előre látta, hogy aranyérmes lesz

„Nem tudok mit mondani, összejött, megcsináltam. Láttam, hogy a két német nem tud elmenni tőlünk.

Ők voltak sz.rabb helyzetben, bejöttek egymás mellé, nem is értettem, miért akartak egymással bunyózni.

Aztán úgy voltam vele, én senkinek nem akarok ártani, és bíztam benne, hogy a Szajna közepén gyorsabb lehetek a többieknél” – kezdte értékelését az Eb-aranyérmes Betlehem Dávid, aki elmondása szerint tudta, hogy győzni fog.

„Tegnap már láttam magam a dobogó tetején, az álmom valóra vált. Isteni tehetséget kaptam.

Ebből ugyan nem veszek Ferrarikat és palotákat, de hálás vagyok, hogy ennek a részese lehetek, hiszen küzdhetek az álmaimért”

– tette hozzá a klasszis úszó, akiből a célba éréskor kitört a feszültség.

Majdnem eltört Betlehem Dávid keze

„Féltem, hogy eltört a kezem, úgy rácsaptam a panelra, de akkor minden kijött belőlem. Tegnap óta éreztem, hogy én csapok majd be elsőként. Elbírtam ezt a nyomást, ennek nagyon örülök. Vertem a vizet, ahogy csak tudtam, fantasztikus érzés ez a siker” – szögezte le Betlehem.

A versenyen Rasovszky Kristóf is indult, az olimpiai bajnok klasszis végül az ötödik helyen ért célba. A 29 éves úszó úgy érezte, bármivel próbálkozott, nem járt sikerrel, de honfitársai sikereinek örül.

A magyar küldöttség eddig öt ezüstérmet és egy aranyat szerzett a párizsi vizes Eb-n.