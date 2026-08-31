A londoni bokszmeccs favoritja a veretlen, mindössze 21 éves Moses Itauma volt, aki nagy tempóban indította a találkozót 34 éves vetélytársa ellen. Filip Hrgovic a második menetben megszédült, és a harmadik etapban is úgy tűnt, brit riválisa hamarosan lezárja a meccset, de a horvát ökölvívó a feldagadt szemei ellenére is visszajött a meccsbe.

A brit bokszoló, Moses Itauma hiába kezdett jobban, végül kikapott a horvát Filip Hrgovictól

Fotó: dazn.com

Hordágyon vitték ki az arénából a brit bokszolót

A folytatásban a hat menetnél többet korábban még nem bokszolt Itauma látványosan fáradni kezdett. A nyolcadik felvonás végére teljesen elfogyott az ereje, és bár igyekezett támadásba lendülni a kilencedik etapban, ezzel végleg el is fogyasztotta a maradék energiáját. Itauma a 9. menet finisében már csak szédelgett, tántorgott. A szintén fáradó Hrgovic a hajrát jobban bírta, a kötélnek szorította ellenfelét, aki már alig bírt állni a lábán. A totális összeomlás előtt Itauma edzője, Ben Davison jelezte, feladják az ekkor már értelmetlen küzdelmet. Az ukrán Oleksandr Uszik által hátrahagyott, gazdátlan IBF nehézsúlyú világbajnoki cím így Hrgovicé lett – számolt be róla a profiboksz.hu.

Relive the last 90 seconds of an absolute WAR 😤#MosesHrgovic 🤳 pic.twitter.com/YVdJChX1nV — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 29, 2026

Hrgovic ezzel sokakat meglepve vehette birtokba az IBF nehézsúlyú övét, Itauma pedig 14 győztes csatát követően szenvedett vereséget.

A 21 éves brit bunyós nagyon rossz állapotba került a ringben, már a szorítóban orvosi ellátásra szorult, majd aggasztó módon hordágyon vitték ki az arénából.

Moses Itauma is being taken out of the ring on a stretcher after suffering a 9th-round KNOCKOUT defeat to Filip Hrgović tonight at The O2 Arena in London.



Our prayers are with him, and we wish him a speedy recovery. 🙏



.#fightgistmedia #ItaumaHrgovic #boxing #boxingnews… pic.twitter.com/T5pEyvzOXl — Fight Gist media (@Fightgistmedia) August 29, 2026

Kórházba került Moses Itauma

Itaumát azonnal kórházba szállították, ahol kivizsgálásokon esett át, de nem szenvedett maradandó sérülést, így az orvosok kiengdték.

„Egyszerűen nem az én estém volt. Nagy célunk volt, de egy tapasztaltabb harcostól kaptam ki. Gratulálok Filip Hrgovicnak a győzelemhez.

Bár nem sikerült, úgy érzem, olyan tapasztalatot szereztem, amely hasznomra válik a jövőbeli mérkőzéseken. Kib.szottul jó meccs volt”

– üzente a brit.

Itauma a szurkolóknak is megköszönte a támogatást, és a beszámolók szerint egyértelművé tette: nem tekinti pályafutása végét jelentő kudarcnak a vereséget, hanem tanulni akar belőle, és vissza akar térni a ringbe.