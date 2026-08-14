A Puerto Ricó-i bokszoló előtt ígéretes jövő állt, ám több mint 10 évvel ezelőtt, 2015 októberében Terrel Williams ellen lépett szorítóba, a mérkőzés pedig megpecsételte a sorsát.

A tragikus sorsú bokszoló, Prichard Colon 33 éves korában elhunyt, élete utolsó meccsét 2015-ben vívta

Fotó: PATRICK SMITH

A tragikus sorsú bokszoló drámája

Colon az ominózus mérkőzésen rengeteg tarkóra mért ütést kapott Williamstől, ám hiába panaszkodott a vezetőbírónak, Joseph Coopernek, az nem tett semmit. A hetedik menetben egy kemény ütés következtében a Puerto Ricó-i ökölvívó a földre került, de hiába volt rossz állapotban, a meccs folytatódott. A kilencedik etapban egy újabb tarkóütés után Colon megint padlót fogott, ekkor már számoltak rá – az ütközet végül a kilencedik menet utáni szünetben ért véget.

A meccs után az öltözőben Colon hányt, majd elájult. Ezután fej- és nyaksérülésekkel kórházba szállították, agyvérzés miatt megműtötték, de kómába került.

A gálát felügyelő szövetség vizsgálatot indított, amely megállapította, hogy se a vezetőbíró, se a ringorvos, se Williams nem tehető felelőssé a Colonnal történtekért.

The boxing world mourns the loss of Prichard Colón. 🕊️🥊



A true warrior whose strength touched and inspired so many. Our deepest condolences to his family, friends and loved ones.

Descansa en Paz, Campeón. 🙏 pic.twitter.com/Q54dPROxQc — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 13, 2026

A Puerto Ricó-i ökölvívó 221 nap kóma után felébredt, de hiába küzdött, teljes értékű életet már sosem tudott élni,

folyamatos ápolásra szorult – számolt be róla a profiboksz.hu. Rosszabb napjain azt hitte, hogy még mindig 2015 van, és hogy egészséges. Haláláig ápolta őt a családja, a tragikus hírt pedig az édesapja jelentette be, majd a nemzetközi sportsajtóban is megjelent.

Colon élete 23 évesen megpecsételődött, a vele történt szörnyű események az egész sportvilágot megrázták.