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Gyászol az ökölvívás világa. 33 éves korában elhunyt a tragikus sorsú Puerto Ricó-i bokszoló, Prichard Colon.

A Puerto Ricó-i bokszoló előtt ígéretes jövő állt, ám több mint 10 évvel ezelőtt, 2015 októberében Terrel Williams ellen lépett szorítóba, a mérkőzés pedig megpecsételte a sorsát.

A tragikus sorsú bokszoló, Prichard Colon 33 éves korában elhunyt, élete utolsó meccsét 2015-ben vívta
A tragikus sorsú bokszoló, Prichard Colon 33 éves korában elhunyt, élete utolsó meccsét 2015-ben vívta
Fotó: PATRICK SMITH

A tragikus sorsú bokszoló drámája

Colon az ominózus mérkőzésen rengeteg tarkóra mért ütést kapott Williamstől, ám hiába panaszkodott a vezetőbírónak, Joseph Coopernek, az nem tett semmit. A hetedik menetben egy kemény ütés következtében a Puerto Ricó-i ökölvívó a földre került, de hiába volt rossz állapotban, a meccs folytatódott. A kilencedik etapban egy újabb tarkóütés után Colon megint padlót fogott, ekkor már számoltak rá – az ütközet végül a kilencedik menet utáni szünetben ért véget.

A meccs után az öltözőben Colon hányt, majd elájult. Ezután fej- és nyaksérülésekkel kórházba szállították, agyvérzés miatt megműtötték, de kómába került. 

A gálát felügyelő szövetség vizsgálatot indított, amely megállapította, hogy se a vezetőbíró, se a ringorvos, se Williams nem tehető felelőssé a Colonnal történtekért.

A Puerto Ricó-i ökölvívó 221 nap kóma után felébredt, de hiába küzdött, teljes értékű életet már sosem tudott élni, 

folyamatos ápolásra szorult – számolt be róla a profiboksz.hu. Rosszabb napjain azt hitte, hogy még mindig 2015 van, és hogy egészséges. Haláláig ápolta őt a családja, a tragikus hírt pedig az édesapja jelentette be, majd a nemzetközi sportsajtóban is megjelent.

Colon élete 23 évesen megpecsételődött, a vele történt szörnyű események az egész sportvilágot megrázták.

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