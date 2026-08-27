Tragikus balesetben veszítette életét Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos. A 42 éves sportembert állítólag egy ismerőse kereste meg, tudna-e segíteni egy paksi padelpálya kialakításának helyszínén, ő pedig a rá jellemző jószívűséggel mondott igent erre a baráti szívességre. Legalábbis ezt beszélik a városban élők, de hivatalos információt a rendőrség még nem közölt a tragédia pontos körülményeiről, azt továbbra is szakértők bevonásával vizsgálják.

42 éves korában elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos

Fotó: Peter Szalmas / Fotó: mkksz

Boros Gergely halálának hírét a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közölte, miközben a Teol.hu arról írt, hogy egy 42 éves helyi férfi vesztette életét egy balesetben Pakson, a Vácika utca és a teniszpályák közelében. A tragédia tényét Komlósiné Kiss Anett alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője is megerősítette. Később kiderült, a világ- és Európa-bajnok kajakos az áldozat.

Boros Gergely baráti szívességnek tett eleget?

A városban élők azt beszélik, hogy Boros Gergelyt egy ismerőse kereste meg azzal, hogy tudna-e segíteni a padelpályák építésének helyszínén, a 42 éves sportember pedig a rá jellemző jószívűséggel mondott erre igent, és tett eleget a baráti szívességnek, amikor a baleset történt.

Ezeket az információkat azonban egyelőre hivatalosan senki nem erősítette meg, és a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia körülményeit. Az Index úgy tudja, hogy egy hatalmas üvegfal zuhant a korábbi sportolóra. A rendőrök halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

Boros Gergelyt felesége és két gyermeke gyászolja. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség saját halottjának tekinti.