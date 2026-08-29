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Kiderülhet, mi vezetett a 42 éves világ- és Európa-bajnok kajakos tragikus balesetéhez. Munkavédelmi vizsgálat indult Boros Gergely halála miatt, az eljárás azt is tisztázhatja, történt-e mulasztás, és kit terhelhet felelősség a paksi tragédia miatt.

Boros Gergely egy fémkonténerből pakolt ki eszközöket, amikor egy nagy tömegű tárgy nekidőlt, majd a konténer falához szorította. A 42 éves világ- és Európa-bajnok kajakos olyan súlyosan megsérült, hogy nem tudták megmenteni az életét.

Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának körülményeit továbbra is vizsgálják Fotó: TEOL/ Makovics Kornél

A TEOL Boros Gergely halála kapcsán megkereste a Tolna Vármegyei Kormányhivatalt. A lap arra volt kíváncsi, hogy indított-e vizsgálatot a munkavédelmi hatóság a paksi tragédia miatt. A hivatal egyetlen mondatban válaszolt: 

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósága vizsgálja a baleset körülményeit

A TEOL egy munkavédelmi szakértőt megkérdezett, aki neve elhallgatását kérve úgy vélte, ha munkabalesetről van szó – amit álláspontja szerint a kormányhivatal és a rendőrség közlése is megerősít –, akkor Boros Gergelynek valamilyen szerződéses, munkavégzésre irányuló jogviszonyban kellett állnia.

Boros Gergely halála miatt kit terhel a felelősség?

Úgy véli, az a legvalószínűbb, hogy a sportoló vezető tisztségviselőként kapcsolódhatott a kivitelezést végző vállalkozáshoz. Ezt azonban egyelőre sem a hatóságok, sem az érintett cég nem erősítette meg, így az állítás szakértői feltételezésnek tekinthető. 

A munkavédelmi vizsgálat tisztázhatja, hogy Boros Gergely milyen minőségben tartózkodott a területen, ki irányította a munkavégzést, betartották-e a biztonsági előírásokat, illetve terhel-e valakit felelősség a tragédia miatt

 - írja a TEOL.

A tragédia után a háromszoros olimpiai bajnok kajakok, Kammerer Zoltán az Origónak elmondta, Boros Gergely öt éven át a csapattársa volt. 

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Helyszíni fotókat kaptunk a tragédia helyszínéről: itt vesztette életét Boros Gergely kajakos

 

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