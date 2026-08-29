Boros Gergely egy fémkonténerből pakolt ki eszközöket, amikor egy nagy tömegű tárgy nekidőlt, majd a konténer falához szorította. A 42 éves világ- és Európa-bajnok kajakos olyan súlyosan megsérült, hogy nem tudták megmenteni az életét.

Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának körülményeit továbbra is vizsgálják Fotó: TEOL/ Makovics Kornél

A TEOL Boros Gergely halála kapcsán megkereste a Tolna Vármegyei Kormányhivatalt. A lap arra volt kíváncsi, hogy indított-e vizsgálatot a munkavédelmi hatóság a paksi tragédia miatt. A hivatal egyetlen mondatban válaszolt:

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósága vizsgálja a baleset körülményeit

A TEOL egy munkavédelmi szakértőt megkérdezett, aki neve elhallgatását kérve úgy vélte, ha munkabalesetről van szó – amit álláspontja szerint a kormányhivatal és a rendőrség közlése is megerősít –, akkor Boros Gergelynek valamilyen szerződéses, munkavégzésre irányuló jogviszonyban kellett állnia.

Boros Gergely halála miatt kit terhel a felelősség?

Úgy véli, az a legvalószínűbb, hogy a sportoló vezető tisztségviselőként kapcsolódhatott a kivitelezést végző vállalkozáshoz. Ezt azonban egyelőre sem a hatóságok, sem az érintett cég nem erősítette meg, így az állítás szakértői feltételezésnek tekinthető.

A munkavédelmi vizsgálat tisztázhatja, hogy Boros Gergely milyen minőségben tartózkodott a területen, ki irányította a munkavégzést, betartották-e a biztonsági előírásokat, illetve terhel-e valakit felelősség a tragédia miatt

- írja a TEOL.

A tragédia után a háromszoros olimpiai bajnok kajakok, Kammerer Zoltán az Origónak elmondta, Boros Gergely öt éven át a csapattársa volt.