Ahogy arról korábban beszámoltunk 43 évesen elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) korábbi szakmai igazgatója. A szekszárdi születésű, egykor az Atomerőmű SE-ben kosárlabdázó és kajakozó sportoló halálhírét csütörtök reggel közölte az MKKSZ.

Munkabaleset okozhatta Boros Gergely halálát. Fotó: Peter Szalmas / Fotó: mkksz

Munkabaleset okozhatta Boros Gergely halálát

Bár a közleményben nem tértek ki a sportoló halálának okára, az értesülések szerint munkabaleset vezethetett a tragédiához. A Paks Press Hírügynökség szerint "feltehetően egy munkabaleset következtében egy negyvenkét éves paksi férfi életét veszítette".

Paks, 2026. augusztus 26., szerda - Jelenleg is rendőri helyszínelés van annak a Vácika utca és a teniszpályák közelébe eső háznál, ahol feltehetően egy munkabaleset következtében egy negyvenkét éves paksi férfi életét veszítette. Komlósiné Kiss Anett alezredes megyei szóvivő, ügyeletes ezt a tényt megerősítette, részletes tájékoztatást későbbre ígért.

- olvasható Facebook-oldalukon.

A Teol azt írja, hogy a rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint az augusztus 26-án, este fél hét körül történt haláleset miatt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.