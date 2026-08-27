42 éves korában elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos, aki 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatójaként dolgozott. Halálhíre megrázta a magyar kajak-kenu közösséget, pályatársai, sportolótársai és egykori csapattársai megrendülten búcsúztak tőle.

42 éves korában elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos Fotó: MKKSZ

Megrendülten búcsúztak pályatásai Boros Gergelytől

Nádas Bence, olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok magyar kajakozó szívszorító sorokat írt volt barátjáról.

Reggel óta nem tudom felfogni és elfogadni azt, ami veled történt tegnap. Amikor 2014-ben megismertelek, egy vidám, vicces, céltudatos, segítőkész és családszerető embert ismertem meg. Mindig is felnéztem rád és arra, amit képviselsz. Nem tudok olyasvalakit említeni, aki ne ezt gondolta volna rólad, mert aki ismert, az tudta, hogy milyen kincs is vagy. Örökre a szívemben leszel, barátom. A közös edzések, versenyek, edzőtáborok és az önfeledt ünneplések emlékei tovább élnek bennem.

Kucsera Gábor volt versenyzőtársát siratja.

„Ma van a Születésnapom, egy nap, amit örömmel kellene ünnepelnem, fogadva a jókívánságokat. Mégis, valami egészen más ez a nap – a szívemben mély űr tátong a tragédia miatt, amit nehéz elhinni. Számtalan nemzetközi versenyen vettünk részt és együtt lettünk Európa-bajnokok, együtt harcoltuk ki az olimpiai kvótát Szegeden és rengeteg kalandot éltünk át edzőtáborokban, világversenyeken. Hihetetlenül nagy hiányt hagysz magad után. Őszinte részvétem az egész családnak. Isten veled, Geri"

– írta Facebook-oldalán a kétszeres világbajnok klasszis.

A paralimpiai bajnok úszó, Sors Tamás is megrendülten búcsúzott Boros Gergelytől. A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet munkatársaként személyesen is jól ismerte őt.

Felfoghatatlan drága Geri! Pár hete öleléssel búcsúztam Tőled! Nem gondoltam, hogy az lesz az utolsó. Nagyon fogsz hiányozni

– írta búcsújában a legendás paraúszó.

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia közössége is megrendülten búcsúzott Boros Gergelytől. Kiemelték, hogy szakmai tudásával és elhivatottságával jelentős szerepet vállalt a Kajak-Kenu Módszertani Központ felállításának támogatásában, munkája pedig maradandó nyomot hagyott a sportágban.