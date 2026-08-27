Rendőrségi szalaggal zárták le annak a tragikus balesetnek a helyszínét Pakson, ahol Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos vesztette életét. A városban élők azt beszélik, hogy a 42 éves sportember egy ismerősének segített egy helyi padelpálya építésének helyszínén, amikor a tragédia történt. A rendőrség hivatalosan viszont csak annyit közölt, hogy szakértők bevonásával vizsgálják a körülményeket.

Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos 42 évesen vesztette életét

Fotó: Peter Szalmas / Fotó: mkksz

Elhunyt Boros Gergely kajakos

Boros Gergely 2004-ben szerzett Európa-bajnoki címet a K-4 200 méteren versenyző egység tagjaként, majd 2007-ben a K–4 200 méteres egység tagjaként lett világbajnok. Visszavonulása után a sportágban dolgozott, 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Halálhíre az egész országot megrázta. Pakson azt beszélik, hogy Boros Gergelyt egy ismerőse kereste meg azzal, tudna-e segíteni a padelpályák építésének helyszínén, a 42 éves sportember pedig a rá jellemző jószívűséggel tett eleget a baráti szívességnek, amikor a baleset történt.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatójaként dolgozott 2024-ig. Aztán Paksról járt be dolgozni minden nap. Reggel 4 órakor kelt, este 10 órakor ért haza. Otthon volt munkahelye, de elment segíteni valakinek, aztán történt meg a tragédia. Ez is tipikus, jellemző rá. Elment valakinek önzetlenül segíteni…

– nyilatkozta az Origo Sportnak Kammerer Zoltán.

A rendőrség hivatalosan nem erősítette meg a tragédia körülményeiről szóló híreket, azt szakértők bevonásával vizsgálja – miközben halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

Helyszíni fotók a tragédia helyszínéről

A Teol.hu a tragédia helyszínén járt, amit rendőrségi szalaggal zártak le, és ahol továbbra folyik a helyszínelés a rendőrök részéről.