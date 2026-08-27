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A tragédia helysznén továbbra helyszínelnek a rendőrök, és szakértők bevonásával vizsgálják a körülményeket. A 42 éves világ- és Európa-bajnok kajakos, Boros Gergely halálát baleset okozta.

Rendőrségi szalaggal zárták le annak a tragikus balesetnek a helyszínét Pakson, ahol Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos vesztette életét. A városban élők azt beszélik, hogy a 42 éves sportember egy ismerősének segített egy helyi padelpálya építésének helyszínén, amikor a tragédia történt. A rendőrség hivatalosan viszont csak annyit közölt, hogy szakértők bevonásával vizsgálják a körülményeket.

Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos
Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos 42 évesen vesztette életét
Fotó: Peter Szalmas / Fotó: mkksz

Elhunyt Boros Gergely kajakos

Boros Gergely 2004-ben szerzett Európa-bajnoki címet a K-4 200 méteren versenyző egység tagjaként, majd 2007-ben a K–4 200 méteres egység tagjaként lett világbajnok. Visszavonulása után a sportágban dolgozott, 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Halálhíre az egész országot megrázta. Pakson azt beszélik, hogy Boros Gergelyt egy ismerőse kereste meg azzal, tudna-e segíteni a padelpályák építésének helyszínén, a 42 éves sportember pedig a rá jellemző jószívűséggel tett eleget a baráti szívességnek, amikor a baleset történt.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatójaként dolgozott 2024-ig. Aztán Paksról járt be dolgozni minden nap. Reggel 4 órakor kelt, este 10 órakor ért haza. Otthon volt munkahelye, de elment segíteni valakinek, aztán történt meg a tragédia. Ez is tipikus, jellemző rá. Elment valakinek önzetlenül segíteni…

nyilatkozta az Origo Sportnak Kammerer Zoltán.

A rendőrség hivatalosan nem erősítette meg a tragédia körülményeiről szóló híreket, azt szakértők bevonásával vizsgálja – miközben halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

Helyszíni fotók a tragédia helyszínéről

A Teol.hu a tragédia helyszínén járt, amit rendőrségi szalaggal zártak le, és ahol továbbra folyik a helyszínelés a rendőrök részéről.

Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Galéria: Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei
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Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszínén vizsgálatot folytat a rendőrség
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