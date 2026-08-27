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Újabb részletek derültek ki a Pakson történt tragikus munkabalesetről, amelynek körülményeit jelenleg is szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos egy munkaterületen vesztette életét, miután az eddigi információk szerint egy nagy tömegű fém kaloda elmozdult, és egy konténer falának szorította.

Újabb részletek láttak napvilágot Boros Gergely tragikus halálával kapcsolatban. A világ- és Európa-bajnok kajakos, korábbi szakmai igazgató egy paksi munkaterületen vesztette életét. A jelenlegi információk szerint munka közben egy nagy tömegű tárgy dőlhetett neki, amely a fémkonténer falának szorította. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja, pontosan mi vezetett a végzetes balesethez.

Egy fém kaloda okozhatta Boros Gergely halálát
Egy fém kaloda okozhatta Boros Gergely halálát Fotó: MKKSZ

Egy fém kaloda okozhatta Boros Gergely halálát

A helyszínen végzett adatgyűjtés, valamint a környéken megfordulókkal folytatott beszélgetések alapján egyre pontosabban körvonalazódik, mi történhetett a végzetes baleset pillanataiban. Az eddigi információk szerint Boros Gergely egy fémkonténerből pakolt ki különböző eszközöket, amikor egy nagy tömegű tárgy, feltehetően egy nagyméretű fém kaloda elmozdult, nekidőlt, majd a konténer falának szorította – írja a Teol.

A sportszakember a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. Egyelőre azonban továbbra sem ismert, pontosan mi okozhatta a kaloda elmozdulását, ezt a körülményt a hatóságok is vizsgálják. A tragédia helyszínén később is jelentős rendőri jelenlétet lehetett tapasztalni. A helyszínelők részletesen átvizsgálták a fémkonténert és annak közvetlen környezetét, fényképfelvételeket készítettek, valamint további nyomokat rögzítettek annak érdekében, hogy minél pontosabban rekonstruálhassák a baleset körülményeit.

Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei, Boros Gergely, BorosGergely,
Galéria: Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszíni képei
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Boros Gergely világbajnok kajakos tragikus halálának helyszínén vizsgálatot folytat a rendőrség

Büntetőeljárás indult a halálos baleset miatt

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a haláleset miatt a Bűnügyi Igazgatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanújával indított büntetőeljárást. A nyomozás szakértők bevonásával folyik. A hatóságok egyebek mellett azt igyekeznek tisztázni, mi vezetett a tárgy elmozdulásához, betartották-e a vonatkozó munkavédelmi szabályokat, illetve terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség a történtek miatt.

Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos volt, később pedig a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatójaként is dolgozott. Pályafutása Pakshoz is szorosan kötődött: az Atomerőmű Sportegyesületben kezdett kajakozni, egykori klubja pedig megható sorokkal búcsúzott tőle. Az egyesület életvidám, tettre kész, energikus, megbízható és kemény emberként emlékezett rá. Tragikus halála az egész magyar kajak-kenu közösséget megrázta. Boros Gergelyt felesége és két gyermeke gyászolja.

Boros Gergely baráti szívességnek tett eleget?

A városban élők körében az a hír járja, hogy Boros Gergelyt egy ismerőse kereste meg azzal, tudna-e segíteni a helyszínen. A 42 éves sportember állítólag a rá jellemző segítőkészséggel mondott igent a kérésre, így baráti szívességből lehetett a munkaterületen akkor is, amikor a tragikus baleset bekövetkezett. Ennek pontos körülményeit ugyanakkor egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

Munkabaleset okozhatta a világ- és Európa-bajnok kajakos, Boros Gergely halálát
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