Újabb részletek láttak napvilágot Boros Gergely tragikus halálával kapcsolatban. A világ- és Európa-bajnok kajakos, korábbi szakmai igazgató egy paksi munkaterületen vesztette életét. A jelenlegi információk szerint munka közben egy nagy tömegű tárgy dőlhetett neki, amely a fémkonténer falának szorította. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja, pontosan mi vezetett a végzetes balesethez.
Egy fém kaloda okozhatta Boros Gergely halálát
A helyszínen végzett adatgyűjtés, valamint a környéken megfordulókkal folytatott beszélgetések alapján egyre pontosabban körvonalazódik, mi történhetett a végzetes baleset pillanataiban. Az eddigi információk szerint Boros Gergely egy fémkonténerből pakolt ki különböző eszközöket, amikor egy nagy tömegű tárgy, feltehetően egy nagyméretű fém kaloda elmozdult, nekidőlt, majd a konténer falának szorította – írja a Teol.
A sportszakember a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. Egyelőre azonban továbbra sem ismert, pontosan mi okozhatta a kaloda elmozdulását, ezt a körülményt a hatóságok is vizsgálják. A tragédia helyszínén később is jelentős rendőri jelenlétet lehetett tapasztalni. A helyszínelők részletesen átvizsgálták a fémkonténert és annak közvetlen környezetét, fényképfelvételeket készítettek, valamint további nyomokat rögzítettek annak érdekében, hogy minél pontosabban rekonstruálhassák a baleset körülményeit.
Büntetőeljárás indult a halálos baleset miatt
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a haláleset miatt a Bűnügyi Igazgatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanújával indított büntetőeljárást. A nyomozás szakértők bevonásával folyik. A hatóságok egyebek mellett azt igyekeznek tisztázni, mi vezetett a tárgy elmozdulásához, betartották-e a vonatkozó munkavédelmi szabályokat, illetve terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség a történtek miatt.
Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos volt, később pedig a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatójaként is dolgozott. Pályafutása Pakshoz is szorosan kötődött: az Atomerőmű Sportegyesületben kezdett kajakozni, egykori klubja pedig megható sorokkal búcsúzott tőle. Az egyesület életvidám, tettre kész, energikus, megbízható és kemény emberként emlékezett rá. Tragikus halála az egész magyar kajak-kenu közösséget megrázta. Boros Gergelyt felesége és két gyermeke gyászolja.
Boros Gergely baráti szívességnek tett eleget?
A városban élők körében az a hír járja, hogy Boros Gergelyt egy ismerőse kereste meg azzal, tudna-e segíteni a helyszínen. A 42 éves sportember állítólag a rá jellemző segítőkészséggel mondott igent a kérésre, így baráti szívességből lehetett a munkaterületen akkor is, amikor a tragikus baleset bekövetkezett. Ennek pontos körülményeit ugyanakkor egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.