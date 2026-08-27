Újabb részletek láttak napvilágot Boros Gergely tragikus halálával kapcsolatban. A világ- és Európa-bajnok kajakos, korábbi szakmai igazgató egy paksi munkaterületen vesztette életét. A jelenlegi információk szerint munka közben egy nagy tömegű tárgy dőlhetett neki, amely a fémkonténer falának szorította. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja, pontosan mi vezetett a végzetes balesethez.

Egy fém kaloda okozhatta Boros Gergely halálát Fotó: MKKSZ

Egy fém kaloda okozhatta Boros Gergely halálát

A helyszínen végzett adatgyűjtés, valamint a környéken megfordulókkal folytatott beszélgetések alapján egyre pontosabban körvonalazódik, mi történhetett a végzetes baleset pillanataiban. Az eddigi információk szerint Boros Gergely egy fémkonténerből pakolt ki különböző eszközöket, amikor egy nagy tömegű tárgy, feltehetően egy nagyméretű fém kaloda elmozdult, nekidőlt, majd a konténer falának szorította – írja a Teol.

A sportszakember a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. Egyelőre azonban továbbra sem ismert, pontosan mi okozhatta a kaloda elmozdulását, ezt a körülményt a hatóságok is vizsgálják. A tragédia helyszínén később is jelentős rendőri jelenlétet lehetett tapasztalni. A helyszínelők részletesen átvizsgálták a fémkonténert és annak közvetlen környezetét, fényképfelvételeket készítettek, valamint további nyomokat rögzítettek annak érdekében, hogy minél pontosabban rekonstruálhassák a baleset körülményeit.